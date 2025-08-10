HOYSuscripcion LR Focus

Dos homicidios en las últimas 24 horas

Según el conteo diario de La República, hasta el 9 de agosto iban 4.772 asesinatos, a los cuales se suman 2 víctimas más en el gobierno de Boluarte: 4.774.


Víctimas fueron asesinadas la noche del último sábado. Foto: composición LR.
Una nueva jornada donde la criminalidad cobra vidas en el territorio nacional. Durante las últimas 24 horas se reportaron al menos dos nuevos asesinatos. Las víctimas son un mototaxista y un joven que fallecieron baleadas en las provincias de Huaura y Pisco.

Según el conteo diario y oficial de La República, en lo que va del año se han contabilizado 4.774 crímenes en el país.

Mototaxista pierde la vida en ataque armado en Huaura

Segundo día consecutivo de crímenes en la provincia de Huaura. Un mototaxista fue asesinado de un disparo en la cabeza la noche de este sábado 9 de agosto en el distrito de Santa María. El ataque ocurrió en la intersección de las avenidas El Milagro con Félix B. Cárdenas, cuando la víctima conducía su vehículo menor de color rojo.

El fallecido fue identificado como Jesús Chinga Castillo (33). Testigos señalaron que momentos antes del crimen, una mujer y otra persona descendieron del mototaxi. Segundos después, el conductor fue interceptado por sicarios que le dispararon a quemarropa.

Joven de es asesinado mientras caminaba de noche en calle de Pisco

Un hombre identificado como Jeisson Yampier Conislla Stagnaro (24) fue asesinado a balazos la noche del 9 de agosto en la ciudad de Pisco, región Ica. La víctima caminaba por la calle San Miguel cerca de las 11 p.m., cuando fue interceptada por un desconocido que le disparó varias veces.

Malherido, Jeisson Conislla fue trasladado por efectivos de serenazgo hacia el área de emergencia al Hospital San Juan de Dios, donde se certificó su deceso. La Policía investiga si el crimen fue por un ajuste de cuentas o un asalto.

Los vecinos de la zona señalaron que el crimen solo ratifica que la inseguridad empeora cada día en Pisco. Exigieron a las autoridades dar un giro en sus políticas, pues hasta el momento no pudieron reducir la delincuencia.

