Hasta el momento, se desconoce el móvil del crimen que acabó con la vida de un joven de 22 años. Foto: Composición LR/Latina

Hasta el momento, se desconoce el móvil del crimen que acabó con la vida de un joven de 22 años. Foto: Composición LR/Latina

Elvis Cornelio Paredes se encontraba celebrando su cumpleaños 22 sin saber que sería el último. El incidente ocurrió en el sector llamado "Cinco Esquinas", en el distrito de Hualmay, Huaura, cuando sicarios irrumpieron la fiesta y dispararon en repetidas ocasiones contra el joven durante la madrugada de este martes 12 de agosto.

De acuerdo con las imágenes previas al hecho delictivo, Cornelio Paredes se encontraba en compañía de quienes serían sus amigos o familiares mientras consumía bebidas alcohólicas durante su cumpleaños. El hecho habría sucedido en los exteriores de una vivienda, a donde llegó la Policía Nacional para las diligencias respectivas.

Joven es asesinado en su fiesta de cumpleaños en Huaura

Al menos 12 casquillos de bala fueron encontrados en la escena del crimen y los que acabaron con la vida de Elvis Cornelio Paredes, quien celebraba su cumpleaños. De igual forma, el incidente dejó a dos amigos de la víctima con heridas de bala.

Producto de la magnitud de las heridas, ambos fueron trasladados al hospital más cercano para recibir la atención médica necesaria. Los familiares, consternados, aseguraron que no conocen el motivo por los que sicarios dispararon contra Paredes, acabando con su vida.

PUEDES VER: Asesinan a puñaladas a ciudadano argentino al interior de su hogar en Magdalena del Mar

Policía Nacional investiga el móvil del crimen

De acuerdo con los peritos de criminalística, las investigaciones determinarán qué tipo de casquillos y armas se usaron para asesinar al joven de 22 años. No obstante, la Policía Nacional no descarta que se haya tratado de un ataque contra todo el grupo de personas que se encontraban compartiendo por la fiesta de cumpleaños de Elvis Paredes. Al cierre de esta nota, el caso está en investigación por parte de las autoridades de la zona.

Canal de ayuda

Policía Nacional del Perú (PNP) Para comunicarte con la Central Policial, debes marcar el código 105. Asimismo, si deseas recibir apoyo de la Policía de Carreteras, lo puedes hacer mediante la línea 110. Así, podrás reportar accidentes vehiculares, asaltos o accidentes por fenómenos naturales. Atención médica en EsSalud para la mujer víctima de violencia y su entorno familiar (01) 411 8000 opción 6 Alerta médica (01) 261 0502 Clave médica (01) 265 8783 Sistema de Atención Médica Móvil de Urgencia (SAMU) 106 (válido para las regiones de Amazonas, Áncash, Ayacucho, Huancavelica, Huánuco, Junín, La Libertad, Loreto, Madre de Dios, Piura, Lima Región, Tacna, Tumbes, Ucayali, Lambayeque y Pasco)

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.