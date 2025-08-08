HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
EN VIVO | Poder Judicial evalúa prisión preventiva contra Vizcarra
EN VIVO | Poder Judicial evalúa prisión preventiva contra Vizcarra     EN VIVO | Poder Judicial evalúa prisión preventiva contra Vizcarra     EN VIVO | Poder Judicial evalúa prisión preventiva contra Vizcarra     
Sociedad

Reprograman nuevo paro en Lima y Callao para el 21 de agosto tras reuniones con gremios, según presidente de Anitra

El paro había sido previsto, inicialmente, para el lunes 11 de agosto. Sin embargo, el dirigente informó que la nueva fecha será el jueves 21 del mismo mes.

Martín Valeriano es presidente de la Asociación Nacional de Integración de Transportistas (Anitra). Foto: Composición La República
Martín Valeriano es presidente de la Asociación Nacional de Integración de Transportistas (Anitra). Foto: Composición La República

Reprograman nuevo paro en Lima y Callao. Durante la mañana del 8 de agosto, Martín Valeriano, presidente de la Asociación Nacional de Integración de Transportistas (Anitra), anunció que la nueva fecha de las movilizaciones será el 21 de agosto de 2025. "Vamos a ir al paro el 21 de agosto, porque hasta el momento no somos atendidos por este Gobierno, a pesar de haber muchas reuniones", dijo en conversaciones con América Noticias.

En esa misma línea, resaltó el incremento de ataques extorsivos y amenazas contra los transportistas, por lo que diversos gremios se sumarán a la marcha. "La convocatoria la está haciendo la Unidad Gremial de los Gremios de Lima y Callao conjuntamente con Anitra. Y estamos articulando con otras organizaciones sociales de otros rubros para que el paro sea contundente", aseguró.

PUEDES VER: Suspenden paro de transportistas del 11 de agosto y gremios se dividen: "Nos sentimos muy usados"

lr.pe

Nuevo paro en Lima y Callao: gremios mantuvieron reuniones

Dicha convocatoria no solo está dirigida a transportistas, sino también a diversos gremios de Lima y Callao: bodegueros, comerciantes, conductores, entre otros. Estos, según comunicó, se reunieron y coordinaron para determinar la próxima movilización. Así mismo, recalcó que el Gobierno de Dina Boluarte no toma acción frente a la inseguridad ciudadana.

"Ya hemos sostenido reuniones dentro de la Unidad Gremial, (…) que agrupa a gremios del transporte urbano formal de Lima y Callao. Vamos a articular con las demás organizaciones sociales de otros rubros, como son los vehículos menores, los bodegueros, los mercados, todas las instituciones que en estos momentos son afectadas por esta ola criminal. (…) hasta el momento, ante la inoperancia del Gobierno, nos obliga a salir nuevamente a las calles", declaró.

PUEDES VER: Paro de transportistas deja 15 manifestantes heridos: "Mientras Dina Boluarte daba su discurso, la PNP nos reprimía"

lr.pe

Transportistas temen denunciar y Gobierno no toma medidas efectivas

Valeriano, también, se pronunció respecto al informe de la Policía Nacional del Perú sobre el incremento de casos de transportistas asesinados: "Hay 32 fallecidos". En ese sentido, indicó la alta tasa de sucursales extorsionadas y el temor de las víctimas por denunciar. "Más del 80% de las empresas están pagando extorsiones, los cobros de cupo. Están sometidos a bandas criminales. Algunas empresas dejan de laborar y algunas que no denuncian", comentó.

Finalmente, el dirigente criticó la labor de las autoridades gubernamentales, dado que no hay resultados concretos hasta la fecha: "A pesar de que se ha instalado dos mesas de trabajo en el Congreso, no ha visto resultados. Así mismo, en las instituciones como el Ministerio del Interior ha habido reuniones, pero hasta el momento las reuniones son sin soluciones". "Prácticamente, buscan aplacar la protesta, pero no resuelven nada sobre la inseguridad", acotó.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
Suspenden paro de transportistas del 11 de agosto y gremios se dividen: "Nos sentimos muy usados"

Suspenden paro de transportistas del 11 de agosto y gremios se dividen: "Nos sentimos muy usados"

LEER MÁS
Paro de transportistas el 11 de agosto: "Los atentados siguen y no hay respuesta del Gobierno"

Paro de transportistas el 11 de agosto: "Los atentados siguen y no hay respuesta del Gobierno"

LEER MÁS
Transportistas confirman paro el 11 de agosto y aseguran que medidas del Gobierno: "No han dado la talla"

Transportistas confirman paro el 11 de agosto y aseguran que medidas del Gobierno: "No han dado la talla"

LEER MÁS
Conductores en Perú que mantengan un historial sin infracciones de tránsito durante dos años obtendrán este beneficio en 2025

Conductores en Perú que mantengan un historial sin infracciones de tránsito durante dos años obtendrán este beneficio en 2025

LEER MÁS
¿Cuáles son las preguntas del Censo 2025? Cédula censal incluye preguntas para conocer información demográfica

¿Cuáles son las preguntas del Censo 2025? Cédula censal incluye preguntas para conocer información demográfica

LEER MÁS
¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Sicarios matan a balazos a cobrador de bus "Tigrillo" en SMP: empresa es extorsionada desde mayo

Sicarios matan a balazos a cobrador de bus "Tigrillo" en SMP: empresa es extorsionada desde mayo

LEER MÁS
Historiador sanmarquino asegura que conflicto por Isla Santa Rosa en Loreto se debe a fines comerciales: "El acuerdo fue ratificado, no hay nada que discutir"

Historiador sanmarquino asegura que conflicto por Isla Santa Rosa en Loreto se debe a fines comerciales: "El acuerdo fue ratificado, no hay nada que discutir"

LEER MÁS
Conductores en Perú que mantengan un historial sin infracciones de tránsito durante dos años obtendrán este beneficio en 2025, según el MTC

Conductores en Perú que mantengan un historial sin infracciones de tránsito durante dos años obtendrán este beneficio en 2025, según el MTC

LEER MÁS
La olvidada avenida en Callao que será renovada por más de S/ 3.000 millones: conectará Canta Callao y av. Néstor Gambetta

La olvidada avenida en Callao que será renovada por más de S/ 3.000 millones: conectará Canta Callao y av. Néstor Gambetta

LEER MÁS
INEI publica resultados de evaluación para censistas 2025: revisa el link oficial y cronograma completo

INEI publica resultados de evaluación para censistas 2025: revisa el link oficial y cronograma completo

LEER MÁS
La histórica avenida limeña reconstruida tras más de 90 años: costó más de 9 millones y pertenece al Patrimonio Cultural de la Nación

La histórica avenida limeña reconstruida tras más de 90 años: costó más de 9 millones y pertenece al Patrimonio Cultural de la Nación

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Trump ordena al Pentágono usar fuerza militar contra ciertos cárteles de droga de América Latina, según NYT

JNJ insiste en reponer a Patricia Benavides como fiscal suprema: denuncia a la Fiscalía ante el Congreso

¿Cómo hallar cuántos centímetros y metros hay en una pulgada?: Así puedes calcularlo

Sociedad

Puno: rector y vicerrector se disputan control de la Universidad Andina

Madre de Dios: Asesino de defensor ambiental es condenado a 15 años de prisión

Expresidente de ATU, José Aguilar: "La fiscalización (de transporte) es debilitada por informales con respaldo congresal"

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

JNJ insiste en reponer a Patricia Benavides como fiscal suprema: denuncia a la Fiscalía ante el Congreso

Martín Vizcarra EN VIVO: Poder Judicial evalúa pedido de 6 meses de prisión preventiva

Gobernador de Cusco anuncia nuevos trenes y manda indirecta a López Aliaga: "Nosotros no traemos chatarra"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota