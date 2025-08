Suspenden paro de transportistas del 11 de agosto y gremios se dividen: "Nos sentimos muy usados"

Paro de transportistas es aplazado nuevamente. Durante los últimos días, se hizo pública la fecha de las próximas movilizaciones para el 11 de agosto, tras declaraciones de Martín Valeriano, presidente de la Asociación Nacional de Integración de Transportistas (Anitra) a La República. No obstante, tras conversaciones con el dirigente, la fecha del paro ha sido reprogramada dentro del presente mes de agosto.

Frente a ello, este medio se comunicó con otro de los voceros del sector como Walter Carrera, vicepresidente de la Asociación Nacional de Transportistas (Asotrani), quien informó sobre la existencia de presuntos intereses individuales entre los gremios, lo que habría generado la división de los mismos en dos bandos. En esa línea, se refirió a Valeriano como una persona "no grata" para algunos del sector transporte.

"Nosotros, el comité de gremio de transportistas del Perú y las demás organizaciones sociales que hemos venido impulsando el paro, desde octubre [de 2024] hasta la fecha, hemos declarado persona no grata al compañero Martín Valeriano, por cuanto obviamente ha traicionado la lucha. No solo nosotros, sino las mismas bases de la población", declaró a este medio.

Gremios de transporte divididos

El vicepresidente de Asotrani afirmó la existencia de intereses diferenciados entre empresas del sector transporte y conductores, de los cuales el primer grupo habría estado siendo avalado prioritariamente por Valeriano en las marchas: "Más que a sus trabajadores de su empresa, (...) defiende los derechos de las empresas, no de los conductores".

Durante el último paro nacional, familiares de las víctimas llegan a los exteriores del Palacio de Justicia para expresar su rechazo contra el actual Gobierno de Dina Boluarte. Foto: Cortesía

"Entonces, nosotros como las bases sociales, como conductores, como trabajadores y también emprendedores, (…) no contamos con el señor Martín Valeriano. No representa un aliado estratégico, porque siempre traiciona la lucha, vende la lucha y no puede ser posible, por eso que nosotros desconocemos. Desconocemos totalmente al señor Martín Valeriano. En todas estas paralizaciones, no hemos coordinado con señor Martín Valeriano", acotó.

Asotrani ni Alianza Nacional acatará paro el 11 de agosto

Bajo este contexto, Walter recalcó los riesgos que vienen atravesando los conductores en Perú ante el incremento de casos de extorsión, sicariato, cobros de cupo y más. Pese a ello, anunció que no acatarían la próxima fecha del paro de transportistas, anunciada por el presidente de Anitra. Es preciso mencionar que, tanto Asotrani como la Alianza Nacional de Transporte han participado en continuas jornadas de movilizaciones, incluyendo el pasado 28 de julio.

"Nosotros no vamos a acatar ninguna convocatoria del señor Martín Valeriano. Los señores empresarios que les he hecho mención, como Anitra, la Cámara de Comercio y Transporte, la Central Unitaria de Transporte, (...) todos ellos son gremios, instituciones que representan a las empresas de transporte público de Lima y Callao, no a los conductores. Defienden los intereses de las empresas". Acotó que también cuentan con el respaldo de la Asociación Nacional de Conductores, liderada por Martín Palomino, con quien mantienen coordinaciones.

Presuntos beneficios a grupo de líneas de transporte

Carrera trae al recuerdo la marcha del 10 de abril, cuando la creciente ola de inseguridad ciudadana y delincuencia comenzaba a tomar protagonismo en Lima y Callao, con el asesinato de al menos 15 choferes hasta esa fecha. "El 10 de abril fue una paralización seca por los empresarios de transportes, que nosotros saludamos y apoyamos también. Luego, nos sentimos muy usados, porque salió el 20 de abril la renovación de las 284 empresas de sus concesiones de ruta [de Valeriano]".

Diversos colectivos y gremios marcharon con dirección a la av. Evitamiento desde la plaza San Martin. Foto: Marco Cotrina/La República

"Entonces, vemos que, en la paralización del 10 de abril, el sector empresarial de transporte público, no los conductores, no han parado porque querían solidarizarse con sus conductores, sino que era para presionar al gobierno y querer renovar sus concesiones. (...) y negociar de que les renueven sin cumplir con la ley, que sus conductores deberían estar en planilla", aseveró.

Este medio intentó comunicarse con Martín Valeriano para conocer su postura frente a las acusaciones en el rubro de transporte, sin embargo, pese a comunicaciones previas, no ha brindado respuesta.

