EN VIVO | Mira Arde Troya con JULIANA OXENFORD     
Sigue La Mañanera de Claudia Sheinbaum HOY     
Robot submarino científico causa furor en Argentina: hasta 'Patricio Estrella' apareció en la transmisión

La cámara del robot científico, SuBastian, cautivó a miles de personas al mostrar especies marinas en Mar del Plata. Sin embargo, el animal que se robó el cariño del público fue una curiosa estrella de mar que se parecía al personaje de 'Bob Esponja'.

Entre las criaturas que SuBastian filmó, la estrella de mar parecida al personaje de 'Bob Esponja', se robó el corazón de todos.
Entre las criaturas que SuBastian filmó, la estrella de mar parecida al personaje de 'Bob Esponja', se robó el corazón de todos. | Foto: Composición LR/ Barron's

Cientos de miles de argentinos quedaron hipnotizados con la transmisión en YouTube de un robot que muestra animales nunca antes vistos del Atlántico Sur, a casi 4.000 metros de profundidad, y que ha sido comentada en vivo por los científicos que conducen la expedición.

La misión argentino-estadounidense explora por primera vez el Cañón submarino Mar del Plata, frente a la ciudad balnearia del mismo nombre, 400 km al sur de Buenos Aires, y la transmisión de este universo oscuro, frío y lleno de vida se ha vuelto un fenómeno viral.

Los diálogos entre los científicos y las explicaciones que ellos dan a los espectadores permiten a los profanos tener un inusual acercamiento a las intimidades de la biología marina.

Por ejemplo, la cámara del robot submarino SuBastian muestra un extraño animalito blanco y se escucha a una de las científicas del equipo preguntar a sus colegas: "¿Lo queremos?".

"¡Sí, sí, lo queremos!", replican decenas de mensajes en el chat antes de que, en la imagen, se vea activarse el succionador que aspirará al espécimen para su estudio.

"Ay los re amo a los bichitos", dice una usuaria. "¡Estoy obsesionada!", comenta otra. "¡El chiquitito no se lo lleven!", pide uno más.

La transmisión supera el millón de visualizaciones por día desde el 31 de julio, cuando comenzó a ser difundida también por televisión.

"Hay corales de agua fría con los colores del Caribe, idénticos, ¿cómo puede ser? ¡A 3.000 metros de profundidad!", contó a la AFP Pablo Penchaszadeh, biólogo marino y pintor, y quien está a bordo como artista.

Hombre alimentaba a sus perros con restos humanos en Argentina: se trataría de un presunto asesino serial

lr.pe

'Patricio Estrella' aparece en la transmisión del robot submarino

La expedición de 20 días "Oasis submarinos del Cañón de Mar del Plata", en la que trabajan 25 científicos, la mayoría del consejo científico argentino Conicet, del Grupo de Estudios del Mar Profundo (GEMPA), con el apoyo del estadounidense Instituto Schmidt Ocean, terminará el 10 de agosto.

Desde el buque "Falkor (too)" del instituto Schmidt, los científicos argentinos manejan remotamente el vehículo con capacidad de descender hasta 4.500 metros, recolectar muestras con sus brazos robóticos y otros instrumentos y enviar imágenes de alta definición.

"Que cualquier persona pueda conectarse desde su casa y ver en vivo lo que estamos viendo nosotros es una oportunidad única", explica Daniel Lauretta, director de la expedición, en un comunicado. "La ciencia deja de ser algo lejano o inaccesible, y se vuelve parte del día a día".

Las redes se incendiaron cuando apareció una estrella de mar naranja con dos bultos simétricos que parecen nalgas. Rápidamente, su forma y color evocó al personaje Patricio Estrella, de la serie animada Bob Esponja.

Los memes se multiplicaron con la broma de que "Patricio es argentino", la biología marina se volvió tendencia y la transmisión en vivo conquistó a una audiencia masiva fascinada por la expedición oceanográfica.

"Vine para ver la estrella culona, ¿es acá?", preguntaba un usuario al entrar al chat de YouTube.

Otros ejemplares también recibieron apodos del público: la centolla drag queen, el pepino de mar Batatita, que por un momento se creyó muerto, la langosta Merenguito, que es totalmente blanca, y el camarón escapista.

Bebé de tres meses fue tratado con fentanilo contaminado en un hospital de Argentina y vivirá con una secuela de por vida

lr.pe

Gobierno argentino quita financiación al Conicet

Es la primera vez que ojos humanos, aunque remotos, contemplan este oasis submarino en tiempo real, donde convergen las corrientes de Malvinas y de Brasil que, por sus diferencias de temperatura, favorecen altos niveles de biodiversidad marina, según el instituto Schmidt.

"Ya vemos cosas increíbles: animales que nunca se habían registrado en esta zona, paisajes submarinos que parecen de otro planeta, y comportamientos que sorprenden hasta a los científicos más experimentados", comentó Lauretta.

Pero, como todo en Argentina, la ciencia también tiene un trasfondo político. El Conicet ha sido gravemente desfinanciado por el presidente ultraliberal Javier Milei, quien emprendió recortes draconianos al gasto público con su ya famosa "motosierra".

Su presupuesto cayó 21% el año pasado, los salarios se han derrumbado 35% desde que asumió el mandatario en diciembre 2023 y el desfinanciamiento ha provocado un éxodo de científicos.

Por esto, en el chat brotan mensajes de apoyo: "¡Viva el Conicet!", escriben los usuarios.

"Ver pasión por un trabajo es atractivo", comentó a la AFP Tomás Atilio Luppi, biólogo del Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras-Conicet en Mar del Plata, que no participa directamente de la campaña.

Agrega: "Y eso está inmerso en un momento muy difícil: la ciencia está en un momento supercomplicado, tanto desde lo financiero, como desde el soporte y los recursos humanos. Que se esté produciendo este furor es como un faro de luz".

