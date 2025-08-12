HOYSuscripcion LR Focus

Mundo

¿Qué estudiar en la era de la IA? Las 5 carreras universitarias con alta demanda y buenos sueldos en Argentina

Con el avance de la tecnología, las empresas están adaptando muchos cambios, por lo que hay carreras como robótica e inteligencia artificial que son las más requeridas.

Las empresas se están adaptando a las herramientas de inteligencia artificial
Las empresas se están adaptando a las herramientas de inteligencia artificial | Foto: UNIR

La evolución de la tecnología se está viendo reflejada en todo el mundo y en todos los sectores, pero para los jóvenes que quieren empezar su experiencia laboral o que deciden estudiar alguna carrera universitaria, se recomienda elegir una carrera que tenga que ver con las herramientas de inteligencia artificial.

En Argentina, el informe de 'Transformaciones del Trabajo', creado por el Observatorio del Futuro de Insight 21, el laboratorio de ideas de la Universidad Siglo 21, muestra que en los próximos años las empresas del país crearán nuevos puestos de trabajo. El 46,8% de las tareas humanas ya han sido automatizadas.

PUEDES VER: Bill Gates lo confirma: estas son las 3 profesiones que no desaparecerán por la inteligencia artificial

lr.pe

Por otro lado, también se indica que en el 39% de las empresas ya no hay nuevos puestos ni funciones que antes no existían, lo que muestra que los humanos y las herramientas tecnológicas trabajarán en conjunto.

Las 5 carreras universitarias con alta demanda y buenos sueldos

  • Licenciatura en Ciencia de Datos: Ayuda a los profesionales a recolectar, procesar y analizar datos que, más adelante, serán de alto impacto, ya que estos temas son el centro de atención de las organizaciones y empresas.
  • Licenciatura en Inteligencia Artificial y Robótica: La IA, en la actualidad, es una herramienta que está en todos los sectores, por lo que esta carrera ofrece programación avanzada, automatización, ética tecnológica y sistemas inteligentes que serán de mucha ayuda para futuros trabajos.
  • Licenciatura en Inteligencia de Negocios Digitales: Los datos y las estadísticas en los negocios son muy importantes en todo el mundo, ya que las empresas buscan crecer. Esta carrera es de mucha ayuda para interpretar métricas, implementar soluciones tecnológicas y liderar procesos de innovación.

PUEDES VER: Universidades de América Latina lideran el desarrollo de la inteligencia artificial en sectores clave, según OEI

lr.pe
  • Maestría en Administración de Negocios y Aplicaciones Tecnológicas: Las empresas buscan personas capacitadas para demostrar su habilidad en administración, estrategia empresarial y tecnología aplicada.
  • Licenciatura en Logística y Cadena de Suministros: Se ha vuelto crucial en la actualidad, donde no solo se considera el producto, sino también la gestión de datos, la automatización y la toma de decisiones en tiempo real. Esta carrera ofrece formación en el uso de herramientas tecnológicas avanzadas e inteligencia artificial, preparando a los profesionales para enfrentar los desafíos del sector y optimizar los procesos logísticos de manera eficiente.

¿La IA reemplazara a los humanos?

A pesar de que la inteligencia artificial está muy avanzada, los expertos indican que no será posible por un tema de razonamiento y emociones de los humanos, pero que estos deben adaptarse a las nuevas herramientas que se ofrecen.

Según indica este informe, no solo se trata de estudiar, sino también de demostrar tus habilidades técnicas y blandas para tener una mejor adaptación al trabajo.

