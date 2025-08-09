HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
EN VIVO | La 'U' marca el 1 a 0 ante Sport Boys
EN VIVO | La 'U' marca el 1 a 0 ante Sport Boys     EN VIVO | La 'U' marca el 1 a 0 ante Sport Boys     EN VIVO | La 'U' marca el 1 a 0 ante Sport Boys     
Joven de 17 años arrestado por tiroteo en Times Square: 3 heridos
Joven de 17 años arrestado por tiroteo en Times Square: 3 heridos     Joven de 17 años arrestado por tiroteo en Times Square: 3 heridos     Joven de 17 años arrestado por tiroteo en Times Square: 3 heridos     
USA

Estados Unidos aprueba las primeras gotas oculares para corregir la presbicia y ver de cerca sin usar lentes

Desarrolladas por LENZ Therapeutics, las gotas Vizz son una solución innovadora para millones que sufren presbicia en Estados Unidos.

Las gotas Vizz permitirán leer sin usar lentes o gafas.
Las gotas Vizz permitirán leer sin usar lentes o gafas. | Composición LR

Estados Unidos hizo historia tras confirmar que la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) dio luz verde a las primeras gotas oculares para corregir la presbicia, una condición que afecta a millones de personas en el mundo, y ver de cerca sin la necesidad de usar lentes.

El fármaco, denominado Vizz, es el primer colirio de uso diario que mejora la visión cercana, eliminando la necesidad de utilizar gafas de lectura, informó Marc Bloomenstein, investigador clínico de la empresa farmacéutica LENZ Therapeutics.

PUEDES VER: Petro confronta a Trump por querer "bombardear Colombia" al atacar cárteles de droga de América Latina: "La soberanía existe"

lr.pe

Gotas contra la presbicia y ver de cerca sin lentes

El medicamento fue desarrollado por la farmacéutica LENZ Therapeutics. Las gotas Vizz son una solución innovadora para quienes sufren de presbicia, una afección que dificulta la visión cercana debido al envejecimiento natural de los ojos.

El medicamento, cuya principal sustancia activa es la aceclidina, es un miótico que actúa sobre el iris, contrayendo el músculo esfínter. Este efecto permite reducir el tamaño de la pupila, lo que amplía la profundidad de campo y mejora la visión de cerca, sin causar desviación miópica.

Las gotas mejoran la visión de cerca durante aproximadamente 10 horas tras su aplicación, siendo ideal para quienes buscan una alternativa cómoda y efectiva a los lentes de lectura.

PUEDES VER: Trump ordena al Pentágono usar fuerza militar contra ciertos cárteles de droga de América Latina, según NYT

lr.pe

¿Qué es la presbicia?

La presbicia es una condición ocular asociada al envejecimiento, que generalmente se manifiesta a partir de los 40 años. Se produce cuando el cristalino, la lente natural del ojo, se vuelve más rígido y pierde su capacidad para cambiar de forma y enfocar objetos cercanos.

Este proceso se acompaña de la pérdida de eficacia del músculo ciliar, responsable de esta función. Como resultado, las personas que padecen esta condición experimentan dificultad para leer de cerca o realizar tareas que requieren un enfoque cercano, como usar un teléfono móvil o trabajar en una computadora.

Notas relacionadas
Arrestan a economista del Banco Mundial y exdiplomático acusado de abuso sexual contra niños en Washington, EEUU

Arrestan a economista del Banco Mundial y exdiplomático acusado de abuso sexual contra niños en Washington, EEUU

LEER MÁS
“Trump pelea con todo el mundo”: su ofensiva arancelaria desata caos global y deja sin efecto acuerdos comerciales

“Trump pelea con todo el mundo”: su ofensiva arancelaria desata caos global y deja sin efecto acuerdos comerciales

LEER MÁS
Estados Unidos abrirá centro de detención de inmigrantes en base militar cerca de México

Estados Unidos abrirá centro de detención de inmigrantes en base militar cerca de México

LEER MÁS
¿Qué sanciones impone la nueva ley de DeSantis por exceso de velocidad en Florida?

¿Qué sanciones impone la nueva ley de DeSantis por exceso de velocidad en Florida?

LEER MÁS
Nueva ley de tránsito en Louisiana impone multas a partir de agosto

Nueva ley de tránsito en Louisiana impone multas a partir de agosto

LEER MÁS
Trump deportará a inmigrantes con Green Card por vínculos criminales

Trump deportará a inmigrantes con Green Card por vínculos criminales

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Trump ordena al Pentágono usar fuerza militar contra ciertos cárteles de droga de América Latina, según NYT

Trump ordena al Pentágono usar fuerza militar contra ciertos cárteles de droga de América Latina, según NYT

LEER MÁS
Robo de Labubus: delincuentes se llevan más de US$30.000 en mercancía del peluche de moda en una tienda de EEUU

Robo de Labubus: delincuentes se llevan más de US$30.000 en mercancía del peluche de moda en una tienda de EEUU

LEER MÁS
Mujer deja su empleo de tecnología en Estados Unidos para vivir desde cero en Barcelona: "Me cambió para mejor"

Mujer deja su empleo de tecnología en Estados Unidos para vivir desde cero en Barcelona: "Me cambió para mejor"

LEER MÁS
Venezolano quiso asesinar a peruano por infidelidad de su esposa, no lo halló y mató a 3 latinos: está libre en EEUU tras ser repatriado

Venezolano quiso asesinar a peruano por infidelidad de su esposa, no lo halló y mató a 3 latinos: está libre en EEUU tras ser repatriado

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Hildebrandt criticó el libro de Marco Sifuentes, y este le responde: "César, dame una oportunidad"

Rechazan decisión de la Policía de suspender operativos contra la minería ilegal en zonas críticas

Venezuela vs México EN VIVO: hora y canal para ver a la Vinotinto en los cuartos de final de la Copa Panamericana de Vóley 2025

USA

Trump ordena al Pentágono usar fuerza militar contra ciertos cárteles de droga de América Latina, según NYT

Robo de Labubus: delincuentes se llevan más de US$30.000 en mercancía del peluche de moda en una tienda de EEUU

Mujer deja su empleo de tecnología en Estados Unidos para vivir desde cero en Barcelona: "Me cambió para mejor"

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Perú enviará nota de protesta a Colombia por violar espacio aéreo: avión colombiano sobrevoló Santa Rosa

"Santa Rosa es del Perú”: colombianos en Leticia en desacuerdo con Gustavo Petro

Juliana Oxenford critica a Gustavo Petro tras su discurso en Leticia: "Tiene una idea absurda de la propia historia"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota