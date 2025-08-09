Estados Unidos aprueba las primeras gotas oculares para corregir la presbicia y ver de cerca sin usar lentes

Estados Unidos hizo historia tras confirmar que la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) dio luz verde a las primeras gotas oculares para corregir la presbicia, una condición que afecta a millones de personas en el mundo, y ver de cerca sin la necesidad de usar lentes.

El fármaco, denominado Vizz, es el primer colirio de uso diario que mejora la visión cercana, eliminando la necesidad de utilizar gafas de lectura, informó Marc Bloomenstein, investigador clínico de la empresa farmacéutica LENZ Therapeutics.

Gotas contra la presbicia y ver de cerca sin lentes

El medicamento fue desarrollado por la farmacéutica LENZ Therapeutics. Las gotas Vizz son una solución innovadora para quienes sufren de presbicia, una afección que dificulta la visión cercana debido al envejecimiento natural de los ojos.

El medicamento, cuya principal sustancia activa es la aceclidina, es un miótico que actúa sobre el iris, contrayendo el músculo esfínter. Este efecto permite reducir el tamaño de la pupila, lo que amplía la profundidad de campo y mejora la visión de cerca, sin causar desviación miópica.

Las gotas mejoran la visión de cerca durante aproximadamente 10 horas tras su aplicación, siendo ideal para quienes buscan una alternativa cómoda y efectiva a los lentes de lectura.

¿Qué es la presbicia?

La presbicia es una condición ocular asociada al envejecimiento, que generalmente se manifiesta a partir de los 40 años. Se produce cuando el cristalino, la lente natural del ojo, se vuelve más rígido y pierde su capacidad para cambiar de forma y enfocar objetos cercanos.

Este proceso se acompaña de la pérdida de eficacia del músculo ciliar, responsable de esta función. Como resultado, las personas que padecen esta condición experimentan dificultad para leer de cerca o realizar tareas que requieren un enfoque cercano, como usar un teléfono móvil o trabajar en una computadora.