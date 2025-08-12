HOYSuscripcion LR Focus

Convocan paro de transportistas el 21 de agosto
Sociedad

Condenan a miembros del Tren de Aragua por trata de mujeres en Arequipa: las captaron desde Venezuela con falsas ofertas laborales

Las acusadas fueron identificadas como Yanet Ballesteros y Jaiderline Benavidez, quienes recibieron 20 y 6 años de cárcel, respectivamente.

El Tren de Aragua opera en Venezuela, Estados Unidos, El Salvador y otros países. Foto: Composición LR
Dos mujeres miembros del Tren de Aragua fueron condenadas a 20 y 6 años de prisión por el Poder Judicial. Las integrantes son acusadasde estar implicadas en una red de trata de personas y explotación sexual de menores entre 15 y 17 años.

Se sabe que las víctimas eran captadas y llevadas desde Venezuela hasta la región de Arequipa, en Perú. Frente a elo, el Poder Judicial del Estado peruano inició el curso de la investigación de este caso.

Miembros del Tren de Aragua son condenadas en Arequipa

Las féminas fueron identificadas como Yanet Ballesteros y Jaiderline Benavidez. Durante el proceso judicial, se compartió evidencia que demostró que Ballesteros se encargaba de los actos de captación, movilización y traslado de las adolescentes hacia el territorio peruano durante 2022.

Foto: Ministerio Público

Esto se realizaba mediante rutas controladas por Venezuela, Colombia y Ecuador. Por tal motivo, la implicada recibió la pena de 20 años en la cárcel.

Respecto a Benavidez, el Poder Judicial reveló que actuó como "cómplice secundario" en la mencionada red de tráfico de personas. En consecuencia, fue sentenciada a 6 años de prisión por el agravio a una de las menores, quien fue identificada durante la investigación fiscal.

¿Cómo eran captadas las víctimas en Venezuela?

De acuerdo con las pesquisas realizadas por el Ministerio Público, las adolescentes eran captadas en el país de Venezuela. Las criminales les prometían trabajo y las trasladan al Perú con el apoyo de otros miembros del Tren de Aragua.

Luego de que se encontraran territorio peruano, las jóvenes eran víctimas de explotación sexual y recibían amenazas de muerte para obligarlas a abonar 'cuotas' solicitadas por la red delictiva.

Canal de ayuda

Si eres o conoces a alguien que ha sido afectada o involucrada en hechos de violencia familiar o sexual, comunícate de manera gratuita a la Línea 100 del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, que cuenta con un equipo especializado en “brindar información, orientación y soporte emocional”. Además, la Línea 100 tiene la facultad de derivar los casos de violencia familiar o sexual más graves a los Centros de Emergencia Mujer o al Servicio de Atención Urgente.

Este servicio atiende las 24 horas, todos los días del año (incluye feriados). Recuerda que, ante una emergencia, los números de teléfono a los que te puedes comunicar son el 116, número de los bomberos, o al 105, número de la Central de Emergencia de la Policía Nacional del Perú.

