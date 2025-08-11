Arequipa: escolar fallece por presunto caso de bullying en colegio, madre habría denunciado agresión hace un año

Conmoción en Arequipa. Un escolar de 13 años falleció por un presunto caso de bullying en la institución educativa Mayta Cápac en Cayma. La madre del menor denunció que hace un año se reunió con el director para solicitarle ayuda para su hijo, quien sufría agresión por parte de otros estudiantes.

El director de la UGEL Arequipa Norte, Roberto Marín, aclaró que la plataforma contra la violencia escolar SíseVe del Ministerio de Educación (MINEDU) no ha registrado ningún reporte del centro educativo involucrado. "Al parecer, el colegio hizo caso omiso a la denuncia. Hemos enviado un equipo de especialistas para investigar el caso", expresó.

¿Qué sucedió con escolar que falleció en Arequipa?

El 6 de agosto, la tía del menor acudió al inmueble donde vivía. Al ingresar se topó con una trágica escena, su sobrino había fallecido. El escolar de 13 años cursaba el nivel de secundaria en el colegio Mayta Cápac. Su tío contó entre lágrimas que el adolescente era el mejor de su clase, "siempre traía diploma".

Los familiares del estudiante exigen justicia, señalan que la madre de la víctima habría denunciado, hace un año, ante el director Herliy Campos Campos, que su hijo estaba siendo víctima de bullying por sus compañeros de clases. De acuerdo con los testimonios, luego de que se reportara el caso ante la máxima autoridad de la institución educativa, el menor continuaba siendo acosado. "Le exigían que compre cigarrillos electrónicos y si no lo hacían, lo golpeaban", relató su tío.

Director no reportó caso de bullying

El director de la UGEL de Arequipa, Roberto Marín, señaló que desde el año pasado no han recibido ninguna denuncia de bullying ni alerta en la plataforma SíseVe. Por ello, indicó que si, se llegase a evidenciar que el director omitió el caso de bullying, podría enfrentar una suspensión, "porque no habría cumplido con sus funciones ni obligaciones".

La falta de efectividad en la protección de un menor ante casos de acoso debe ser reportado. "Nosotros nos reunimos permanentemente con los directores, ya les hemos dado orientación, asistencia técnica sobre el reporte oportuno. Ellos ya conocen sus obligaciones con respecto a estos hechos", sentenció Marín.

Padres de familia denuncian más casos de bullying en colegio

Durante la entrevista que brindaba el director de la UGEL Norte de Arequipa, un padre de familia de la institución educativa Mayta Cápac hizo un llamado a la autoridad para que el caso se investigue a fondo, ya que existiría sucesos similares.

Según el denunciante, el amigo del menor fallecido habría sido retirado intempestivamente del colegio por sus padres, luego de enterarse del trágico suceso. Al parecer, el escolar también era víctima de bullying por parte de sus compañeros. "La justicia tiene que llegar por parte de la UGEL", exhortó.

Plataforma SíseVe del Minedu

La plataforma SíseVe del Minedu es una portal en donde los directores, profesores y padres de familias pueden reportar casos de abuso hacia los estudiantes. Si eres víctima de violencia escolar puedes ingresar al siguiente link: https://siseve.minedu.gob.pe/web/

En caso de que presencies un acto de violencia psicológica, física o sexual dentro o fuera de la institución educativa, te puedes comunicar de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 8:00 p.m. al siguiente número: 0-800-76888.

Canal de ayuda