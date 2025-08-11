Corte de luz programado por Seal en Arequipa: zonas y horarios afectados del 12 al 15 de agosto

La Sociedad Eléctrica del Sur Oeste (Seal) anunció nuevos cortes programados de electricidad en varios distritos de Arequipa, en el marco de sus trabajos de mantenimiento y fortalecimiento de las redes. Estas interrupciones, que impactarán diversas subestaciones, podrán durar hasta un máximo de 9 horas, según informó la empresa.

Seal recomendó a los usuarios seguir sus canales oficiales para obtener información actualizada sobre los horarios y áreas afectadas. Además, pidió a la población tomar las precauciones necesarias durante la ejecución de estos trabajos para evitar molestias.

Corte de luz en Arequipa: cuáles son los horarios y distritos afectados

Corte de luz 12 de agosto

Alca, Charcana, Cotahuasi, Huaynacotas, Pampamarca, Puyca, Quechualla, Tomepampa, Toro, Cayarani, Orcopampa – Provincia de La Unión, Arequipa

Motivo: Mejoramiento de la línea primaria en 22.9 kV entre Misapuquio y Cotahuasi.

Mejoramiento de la línea primaria en 22.9 kV entre Misapuquio y Cotahuasi. Zonas afectadas: Urbanizaciones de los distritos y anexos de Alca, Charcana, Cotahuasi, Huaynacotas, Pampamarca, Puyca, Quechualla, Tomepampa, Toro; Cucho Rancho, Umachulcco (Cayarani); Misapuquio (Orcopampa).

Urbanizaciones de los distritos y anexos de Alca, Charcana, Cotahuasi, Huaynacotas, Pampamarca, Puyca, Quechualla, Tomepampa, Toro; Cucho Rancho, Umachulcco (Cayarani); Misapuquio (Orcopampa). Horario: 7:00 a. m. a 4:00 p. m.

Bella Unión, Yauca – Arequipa

Motivo: Subsanación de deficiencias del procedimiento 014-2022.

Subsanación de deficiencias del procedimiento 014-2022. Zonas afectadas: Chaviña (Bella Unión), Sector Los Olivos Carretera Panamericana (Yauca).

Chaviña (Bella Unión), Sector Los Olivos Carretera Panamericana (Yauca). Horario: 7:30 a. m. a 3:30 p. m.

Arequipa

Motivo: Actividades correspondientes a la obra “Mejoramiento de nivel de tensión 10 kV a 22.9 kV del Alimentador Las Flores”.

Actividades correspondientes a la obra “Mejoramiento de nivel de tensión 10 kV a 22.9 kV del Alimentador Las Flores”. Zonas afectadas: Javier de Luna Pizarro, Los Astros.

Javier de Luna Pizarro, Los Astros. Horario: 8:00 a. m. a 4:00 p. m.

Corte de luz 13 de agosto

José Luis Bustamante y Rivero, Socabaya – Arequipa

Motivo: Mantenimiento de redes eléctricas.

Mantenimiento de redes eléctricas. Zonas afectadas: Bartolomé Herrera, La Breña, San Agustín, Tasahuayo, La Serena, San Martín de Socabaya; 3 de Octubre, 3 de Octubre Zona A, 4 de Octubre Zona A, 4 de Octubre Zona B, 4 de Octubre Zona C, Ampliación San Agustín, Chávez Castillo, Coscollo, El Corredor del Golf, El Edén de Lara, El Ensueño Golf, Jesús Nazareno, La Campiña IV, Residencial El Golf, San Martín de Socabaya, Trébol Santa Clara, Villa El Golf.

Bartolomé Herrera, La Breña, San Agustín, Tasahuayo, La Serena, San Martín de Socabaya; 3 de Octubre, 3 de Octubre Zona A, 4 de Octubre Zona A, 4 de Octubre Zona B, 4 de Octubre Zona C, Ampliación San Agustín, Chávez Castillo, Coscollo, El Corredor del Golf, El Edén de Lara, El Ensueño Golf, Jesús Nazareno, La Campiña IV, Residencial El Golf, San Martín de Socabaya, Trébol Santa Clara, Villa El Golf. Horario: 7:00 a. m. a 1:30 p. m.

Bella Unión – Arequipa

Motivo: Subsanación de deficiencias del procedimiento 014-2022.

Subsanación de deficiencias del procedimiento 014-2022. Zonas afectadas: Lateral 1, Sector San Pablo.

Lateral 1, Sector San Pablo. Horario: 7:30 a. m. a 3:30 p. m.

José Luis Bustamante y Rivero – Arequipa

Motivo: Mantenimiento de redes eléctricas.

Mantenimiento de redes eléctricas. Zonas afectadas: 3 de Octubre Zona A, 3 de Octubre, Las Esmeraldas, Santa Mónica, Simón Bolívar, Sol y Luna.

3 de Octubre Zona A, 3 de Octubre, Las Esmeraldas, Santa Mónica, Simón Bolívar, Sol y Luna. Horario: 7:30 a. m. a 11:00 a. m.

Mejía – Arequipa

Motivo: Cambio de transformador.

Cambio de transformador. Zonas afectadas: Irrigación Mejía lateral 17.

Irrigación Mejía lateral 17. Horario: 7:30 a. m. a 10:30 a. m

Cerro Colorado – Arequipa

Motivo: Mejoramiento de nivel de tensión de 10 kV a 22.9 kV del Alimentador Las Flores.

Mejoramiento de nivel de tensión de 10 kV a 22.9 kV del Alimentador Las Flores. Zonas afectadas: Andrés Avelino Cáceres, Las Flores Zona 3-4.

Andrés Avelino Cáceres, Las Flores Zona 3-4. Horario: 8:00 a. m. a 4:00 p. m.

José Luis Bustamante y Rivero – Arequipa

Motivo: Cambio de transformador de distribución.

Cambio de transformador de distribución. Zonas afectadas: Asentamiento José Luis Bustamante y Rivero Sectores I y III.

Asentamiento José Luis Bustamante y Rivero Sectores I y III. Horario: 8:00 a. m. a 1:00 p. m.

Arequipa

Motivo: Cambio de transformador a 100 kVA.

Cambio de transformador a 100 kVA. Zonas afectadas: Asentamiento Ciudad de Dios.

Asentamiento Ciudad de Dios. Horario: 8:00 a. m. a 1:00 p. m.

Mejía – Arequipa

Motivo: Mantenimiento de transformador.

Mantenimiento de transformador. Zonas afectadas: Lateral 18 km-14, Lateral 18 lote 10 a3, Fundo El Chalán Mejía.

Lateral 18 km-14, Lateral 18 lote 10 a3, Fundo El Chalán Mejía. Horario: 11:00 a. m. a 2:00 p. m.

Corte de luz 14 de agosto

Jaquí, Yauca – Arequipa

Motivo: Subsanación de deficiencias del procedimiento 014-2022.

Subsanación de deficiencias del procedimiento 014-2022. Zonas afectadas: Jaquí, Lampilla, Mochica, Mochica Baja, Patahuasi (Jaquí); Mochica Baja (Yauca).

Jaquí, Lampilla, Mochica, Mochica Baja, Patahuasi (Jaquí); Mochica Baja (Yauca). Horario: 7:30 a. m. a 3:30 p. m.

Corte de luz 15 de agosto

Islay – Arequipa

Motivo: Cambio de dos transformadores de 50 KVA.

Cambio de dos transformadores de 50 KVA. Zonas afectadas: Asociación de Vivienda Taller Villa El Pescador.

Asociación de Vivienda Taller Villa El Pescador. Horario: 7:30 a. m. a 3:30 p. m.

¿Cómo revisar el recibo de Seal?

Los usuarios tienen la posibilidad de consultar su consumo eléctrico actual y de hasta cinco meses anteriores a través del portal web Consulta. Además, también pueden acceder a esta información mediante la red social WhatsApp, como parte de los canales digitales disponibles.

Los interesados deben ingresar al siguiente link: https://app.seal.com.pe/WebConsulta/busquedarapida/buscarapidac.

Luego de ello, debes escribir el número de contrato que te corresponde y luego presionar 'buscar'.

Allí podrás visualizar el costo de la última deuda y también posiblemente las anteriores.

También figura el consumo de kilovatios por hora, el periodo, el nombre del cliente y la fecha de vencimiento de la deuda.

Los usuarios podrán comparar sus gastos de los últimos meses.

Recomendaciones ante cortes de luz

Ante los cortes de luz programados de energía eléctrica anunciados por la Sociedad Eléctrica del Sur Oeste (Seal) en varios distritos de Arequipa, es importante que los ciudadanos tomen medidas preventivas para reducir inconvenientes durante el periodo de interrupción del servicio. A continuación, te compartimos algunas recomendaciones útiles para afrontar estos cortes de manera segura y organizada:

Carga previamente tus dispositivos móviles.

Mantén reservas de agua potable si dependes de sistemas eléctricos para su distribución.

Desconecta electrodomésticos para evitar daños por picos de voltaje.

Usa linternas a pilas en lugar de velas para mayor seguridad

