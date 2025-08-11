HOYSuscripcion LR Focus

Corte de luz programado por Seal en Arequipa: zonas y horarios afectados del 12 al 15 de agosto

La Sociedad Eléctrica del Sur Oeste (Seal) ha anunciado cortes de luz programados en varios distritos de Arequipa por trabajos de mantenimiento, con interrupciones de hasta 9 horas.

Seal anuncia cortes programados de electricidad en Arequipa
Seal anuncia cortes programados de electricidad en Arequipa | Composición LR | Andina/LR

La Sociedad Eléctrica del Sur Oeste (Seal) anunció nuevos cortes programados de electricidad en varios distritos de Arequipa, en el marco de sus trabajos de mantenimiento y fortalecimiento de las redes. Estas interrupciones, que impactarán diversas subestaciones, podrán durar hasta un máximo de 9 horas, según informó la empresa.

Seal recomendó a los usuarios seguir sus canales oficiales para obtener información actualizada sobre los horarios y áreas afectadas. Además, pidió a la población tomar las precauciones necesarias durante la ejecución de estos trabajos para evitar molestias.

PUEDES VER: Historiador sanmarquino asegura que conflicto por Isla Santa Rosa en Loreto se debe a fines comerciales: "El acuerdo fue ratificado, no hay nada que discutir"

lr.pe

Corte de luz en Arequipa: cuáles son los horarios y distritos afectados

Corte de luz 12 de agosto

Alca, Charcana, Cotahuasi, Huaynacotas, Pampamarca, Puyca, Quechualla, Tomepampa, Toro, Cayarani, Orcopampa – Provincia de La Unión, Arequipa

  • Motivo: Mejoramiento de la línea primaria en 22.9 kV entre Misapuquio y Cotahuasi.
  • Zonas afectadas: Urbanizaciones de los distritos y anexos de Alca, Charcana, Cotahuasi, Huaynacotas, Pampamarca, Puyca, Quechualla, Tomepampa, Toro; Cucho Rancho, Umachulcco (Cayarani); Misapuquio (Orcopampa).
  • Horario: 7:00 a. m. a 4:00 p. m.

Bella Unión, Yauca – Arequipa

  • Motivo: Subsanación de deficiencias del procedimiento 014-2022.
  • Zonas afectadas: Chaviña (Bella Unión), Sector Los Olivos Carretera Panamericana (Yauca).
  • Horario: 7:30 a. m. a 3:30 p. m.

Arequipa

  • Motivo: Actividades correspondientes a la obra “Mejoramiento de nivel de tensión 10 kV a 22.9 kV del Alimentador Las Flores”.
  • Zonas afectadas: Javier de Luna Pizarro, Los Astros.
  • Horario: 8:00 a. m. a 4:00 p. m.

Corte de luz 13 de agosto

José Luis Bustamante y Rivero, Socabaya – Arequipa

  • Motivo: Mantenimiento de redes eléctricas.
  • Zonas afectadas: Bartolomé Herrera, La Breña, San Agustín, Tasahuayo, La Serena, San Martín de Socabaya; 3 de Octubre, 3 de Octubre Zona A, 4 de Octubre Zona A, 4 de Octubre Zona B, 4 de Octubre Zona C, Ampliación San Agustín, Chávez Castillo, Coscollo, El Corredor del Golf, El Edén de Lara, El Ensueño Golf, Jesús Nazareno, La Campiña IV, Residencial El Golf, San Martín de Socabaya, Trébol Santa Clara, Villa El Golf.
  • Horario: 7:00 a. m. a 1:30 p. m.

Bella Unión – Arequipa

  • Motivo: Subsanación de deficiencias del procedimiento 014-2022.
  • Zonas afectadas: Lateral 1, Sector San Pablo.
  • Horario: 7:30 a. m. a 3:30 p. m.

José Luis Bustamante y Rivero – Arequipa

  • Motivo: Mantenimiento de redes eléctricas.
  • Zonas afectadas: 3 de Octubre Zona A, 3 de Octubre, Las Esmeraldas, Santa Mónica, Simón Bolívar, Sol y Luna.
  • Horario: 7:30 a. m. a 11:00 a. m.

Mejía – Arequipa

  • Motivo: Cambio de transformador.
  • Zonas afectadas: Irrigación Mejía lateral 17.
  • Horario: 7:30 a. m. a 10:30 a. m

Cerro Colorado – Arequipa

  • Motivo: Mejoramiento de nivel de tensión de 10 kV a 22.9 kV del Alimentador Las Flores.
  • Zonas afectadas: Andrés Avelino Cáceres, Las Flores Zona 3-4.
  • Horario: 8:00 a. m. a 4:00 p. m.

José Luis Bustamante y Rivero – Arequipa

  • Motivo: Cambio de transformador de distribución.
  • Zonas afectadas: Asentamiento José Luis Bustamante y Rivero Sectores I y III.
  • Horario: 8:00 a. m. a 1:00 p. m.

Arequipa

  • Motivo: Cambio de transformador a 100 kVA.
  • Zonas afectadas: Asentamiento Ciudad de Dios.
  • Horario: 8:00 a. m. a 1:00 p. m.

Mejía – Arequipa

  • Motivo: Mantenimiento de transformador.
  • Zonas afectadas: Lateral 18 km-14, Lateral 18 lote 10 a3, Fundo El Chalán Mejía.
  • Horario: 11:00 a. m. a 2:00 p. m.

Corte de luz 14 de agosto

Jaquí, Yauca – Arequipa

  • Motivo: Subsanación de deficiencias del procedimiento 014-2022.
  • Zonas afectadas: Jaquí, Lampilla, Mochica, Mochica Baja, Patahuasi (Jaquí); Mochica Baja (Yauca).
  • Horario: 7:30 a. m. a 3:30 p. m.

Corte de luz 15 de agosto

Islay – Arequipa

  • Motivo: Cambio de dos transformadores de 50 KVA.
  • Zonas afectadas: Asociación de Vivienda Taller Villa El Pescador.
  • Horario: 7:30 a. m. a 3:30 p. m.

PUEDES VER: Minedu publica lista oficial del Bono Atracción Docente 2025: más de 32.000 beneficiarios recibirán S/18.000

lr.pe

¿Cómo revisar el recibo de Seal?

Los usuarios tienen la posibilidad de consultar su consumo eléctrico actual y de hasta cinco meses anteriores a través del portal web Consulta. Además, también pueden acceder a esta información mediante la red social WhatsApp, como parte de los canales digitales disponibles.

  • Los interesados deben ingresar al siguiente link: https://app.seal.com.pe/WebConsulta/busquedarapida/buscarapidac.
  • Luego de ello, debes escribir el número de contrato que te corresponde y luego presionar 'buscar'.
  • Allí podrás visualizar el costo de la última deuda y también posiblemente las anteriores.
  • También figura el consumo de kilovatios por hora, el periodo, el nombre del cliente y la fecha de vencimiento de la deuda.
  • Los usuarios podrán comparar sus gastos de los últimos meses.

Recomendaciones ante cortes de luz

Ante los cortes de luz programados de energía eléctrica anunciados por la Sociedad Eléctrica del Sur Oeste (Seal) en varios distritos de Arequipa, es importante que los ciudadanos tomen medidas preventivas para reducir inconvenientes durante el periodo de interrupción del servicio. A continuación, te compartimos algunas recomendaciones útiles para afrontar estos cortes de manera segura y organizada:

  • Carga previamente tus dispositivos móviles.
  • Mantén reservas de agua potable si dependes de sistemas eléctricos para su distribución.
  • Desconecta electrodomésticos para evitar daños por picos de voltaje.
  • Usa linternas a pilas en lugar de velas para mayor seguridad

