Luego de que el Ministerio Público intervino en el Hospital Regional de Lambayeque (HRL) por un presunto abandono de pacientes de parte de algunos médicos, el director del nosocomio, César Guzmán Saavedra, anunció este lunes 14 de julio la implementación de un sistema de control de asistencia con huelleros. El funcionario reveló que actualmente el reglamento interno avala que el personal registre su hora de entrada y salida solo con la firma en un cuaderno.

Fiscalía dio la alerta

El último fin de semana, la Segunda Fiscalía de Prevención del Delito de Chiclayo realizó una diligencia de constatación preventiva para verificar la asistencia y permanencia del personal médico en el servicio de Emergencia del HRL, con el propósito de prevenir la posible comisión del delito de exposición o abandono de personas en peligro.

En ese sentido, se alertó una irregularidad en el cuaderno de registro de asistencia, y es que varios profesionales médicos habían consignado su salida a las 13.30 horas, a pesar de que la verificación del documento se realizó antes de las 8.00 horas, "lo que evidencia una inconsistencia entre lo registrado y la permanencia real del personal".

Huelleros para el control digital

Al respecto, Guzmán Saavedra descartó que se esté haciendo "espíritu de cuerpo" con sus colegas médicos e informó a los medios de comunicación la adquisición de cuatro huelleros y dos computadoras para que los más de 1.300 trabajadores del HRL puedan dar cuenta del ingreso y salida en tiempo real. No obstante, se explicó que no se tiene el dinero para implementar dicha medida, por lo que no hay una fecha específica para su cumplimiento.

"Solo contamos con 2 huelleros en el hospital y estamos haciendo la gestión administrativa para adquirir 4 huelleros más y dos computadoras con teclado para el registro de las huellas (…). Veremos de dónde conseguimos el presupuesto porque no tenemos dinero", apuntó.

Reglamento interno avala cuaderno

El director del establecimiento sanitario manifestó que en las siguientes horas sostendrá una reunión con los jefes de los servicios y representantes del Cuerpo Médico a fin de que pueda establecer acuerdos con referencia a la modificación del reglamento interno que actualmente avala que el personal firme dicho cuaderno con su asistencia y ha sido el punto de controversia sobre la responsabilidad de los médicos.