Política

Gobierno regional de César Acuña beneficia a familiares de ministro de Salud con contratos por más de S/250 mil

El Gobierno Regional de La Libertad, dirigido por César Acuña, otorgó contratos a dos familiares del ministro de Salud, César Vásquez. Los beneficiarios, el cuñado y la sobrina del ministro, han recibido pagos elevados sin claridad sobre los procesos de selección,

El cuñado y la sobrina del ministro serían los favorecidos del GORE La Libertad. Foto: difusión
El cuñado y la sobrina del ministro serían los favorecidos del GORE La Libertad. Foto: difusión

El Gobierno Regional de La Libertad, encabezado por César Acuña, otorgó contratos por más de S/250 mil a dos familiares directos del actual ministro de Salud, César Vásquez. Las adjudicaciones se realizaron entre 2021 y 2024, en el contexto de una gestión marcada por la cercanía política entre Alianza Para el Progreso y el Ejecutivo.

Según reveló Canal N, los beneficiarios fueron el cuñado del ministro, José Alejandro Fernández Reforme, y su sobrina, Daniela Noemí Fernández Vásquez. Ambos fueron contratados por entidades del gobierno regional sin que, hasta el momento, se conozcan detalles transparentes sobre los procesos de selección que les otorgaron dichas ventajas económicas.

Fernández Reforme es fundador de una empresa de servicios de limpieza que recibió más de S/91.000 en tres contratos. Por su parte, la sobrina del ministro, una médica de profesión, fue contratada pocos meses después de inscribirse como proveedora del Estado y ya suma más de S/160.000 en órdenes de servicio.

Aunque las contrataciones se hicieron bajo la normativa previa a los recientes cambios que restringen vínculos familiares en procesos públicos, la coincidencia de apellidos, los vínculos de afinidad y el contexto político han despertado serias dudas sobre la imparcialidad en el uso de recursos públicos.

Círculo de poder y reparto de recursos

Desde el Gobierno Regional de La Libertad se justificó la contratación de la sobrina del ministro señalando que cumplía con los requisitos para el cargo, y que las convocatorias fueron abiertas a través del portal del MEF. Sin embargo, no se han brindado explicaciones sobre los criterios que llevaron a priorizar su perfil entre decenas de postulantes.

En el caso del cuñado de César Vásquez, su empresa solo ha sido contratada por el gobierno regional que lidera Acuña, lo que acentúa las sospechas sobre una posible red de beneficios compartidos entre allegados políticos. A la fecha, los familiares del ministro no han emitido declaraciones sobre los vínculos económicos con la región liberteña.

Estas revelaciones surgen en medio de una ceremonia pública de colocación de la primera piedra del nuevo hospital de Virú, en la que participaron César Vásquez y César Acuña. El proyecto, valorizado en S/194 millones, será ejecutado por un consorcio sin experiencia previa en construcción hospitalaria, lo que añade otra alerta sobre la forma en que se reparten obras y contratos bajo esta gestión.

Eduardo Arana y ministros llegan a isla Santa Rosa en medio del anuncio que realizará Gustavo Petro desde Leticia

Política

Eduardo Arana y ministros llegan a isla Santa Rosa en medio del anuncio que realizará Gustavo Petro desde Leticia

Eduardo Arana y ministros llegan a isla Santa Rosa en medio del anuncio que realizará Gustavo Petro desde Leticia

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: "Nos tratan como si no fuéramos seres humanos"

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Eduardo Arana y ministros llegan a isla Santa Rosa en medio del anuncio que realizará Gustavo Petro desde Leticia

Eduardo Arana y ministros llegan a isla Santa Rosa en medio del anuncio que realizará Gustavo Petro desde Leticia

