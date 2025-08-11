El censo nacional 2025 es uno de los acontecimientos más esperados en el Perú organizado por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), por lo que se aguardaba con gran expectativa desde su inicio.

El jueves 7 de agosto, mientras se realizaba el censo en Mollepata, en la región La Libertad, se informó que una censista, Aydaluz Mayte Sánchez Méndez, de 31 años, había desaparecido. Desde ese momento, se inició una búsqueda en toda la ciudad y se detuvo temporalmente el censo en Mollepata.

El domingo 10 de agosto, la censista fue hallada en la ciudad de Trujillo, a aproximadamente 3 horas en carro, lo que sorprendió a todos. La joven fue encontrada por la División de Investigación Criminal (Divincri), y se informó que no se encontraba bien emocionalmente.

Retoma los censos en Mollepata tras encontrar a la censista

Tras ser hallada, el jefe del INEI, Gaspar Moran, agradeció a los censistas de Mollepata por participar en la búsqueda y anunció que desde las primeras horas del día se están realizando los censos con normalidad en el distrito.

Por otro lado, el jefe del INEI reafirmó que todos los censistas cuentan con acompañamiento en el ejercicio de sus funciones y que, a partir de ahora, se contará con personal en retiro de la Policía Nacional del Perú (PNP).

El Jefe de INEI llega a Trujillo

Tras la aparición de la censista, el jefe del INEI, Gaspar Morán Flores, llegó al lugar de los hechos y comentó en una conferencia de prensa que lo más preocupante para la institución era conocer el estado de su salud. Además, agradeció a la Policía Nacional del Perú, al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, y a otras entidades que estuvieron presentes en la búsqueda de la censista.

Luego de esto, informó que se evaluará su situación laboral con el INEI, ya que, al momento de su desaparición, todas las pertenencias que le había entregado la institución a la censista fueron encontradas en su cuarto, entre su indumentaria, incluyendo la tableta