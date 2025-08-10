Más de un centenar de personas, entre policías, brigadas de censistas, autoridades locales y vecinos, participan activamente en la búsqueda de Aydaluz Mayte Sánchez Méndez, censista desaparecida en el distrito de Mollepata, provincia de Santiago de Chuco, en la región La Libertad. El operativo incluye el uso de drones y un trabajo conjunto de diversas instituciones para localizar a la joven de 31 años.

La joven de 31 años salió de su vivienda ubicada en la provincia de Santiago de Chuco para laborar como censista en el distrito mencionado; sin embargo, familiares indicaron que nunca inició con sus empadronamientos, ya que desapareció misteriosamente. Ahora, la jornada de censo en Mollepata se encuentra paralizada mientras se concentran los esfuerzos en su localización, en un caso que ha generado gran preocupación en la comunidad.

Búsqueda masiva moviliza a autoridades y vecinos en La Libertad

El jefe del INEI en Trujillo, Gaspar Morán Flores, detalló que entre cuatro y cinco drones, proporcionados por el Gobierno Regional y la Policía Nacional, están sobrevolando tanto zonas urbanas como rurales de Mollepata para rastrear posibles ubicaciones. Además, confirmó que los nueve censistas que acompañaban a Aydaluz han suspendido sus labores para sumarse a la búsqueda de su compañera. "Desde ayer estamos actuando de manera coordinada para intensificar los esfuerzos", agregó.

El funcionario también informó que los coordinadores del INEI mantienen contacto permanente con la familia de Aydaluz para mantenerlos informados sobre los avances. Hasta el momento, una versión no confirmada señala que la joven habría sido vista caminando hacia la zona de Payasca, tras haber tomado desayuno en una vivienda conocida. Sin embargo, Morán aclaró que estos datos aún deben ser verificados por la Policía.

Ante la magnitud del caso, el INEI indicó que iniciaron gestiones para recibir apoyo de rescatistas internacionales, en coordinación con organismos como Naciones Unidas. Asimismo, anunció que, como medida preventiva, se contratará a policías en retiro en las principales ciudades del país para reforzar la seguridad de los censistas. Esta decisión responde a los riesgos detectados en zonas con presencia de delincuencia, y busca evitar que otros trabajadores enfrenten situaciones similares.

Familia pide ayuda para ubicar a censista desaparecida en La Libertad

En conversación con La República, Lucero Sánchez Méndez, hermana de Aydaluz, expresó su frustración por la falta de respuesta oportuna de las autoridades tras la desaparición. Según relató, fue recién el jueves 7 de agosto, alrededor de las 5:00 p.m., que Ana Luján, jefa del INEI en Santiago de Chuco, se acercó a la familia para informarles oficialmente lo ocurrido. “Nos vino a buscar y le contó a mi mamá y a mí que Aydaluz no había salido a censar, que no respondía el celular y que estaba desaparecida. Yo le pregunté por qué recién nos estaban avisando”, comentó Lucero.

Luego de recibir la noticia, los padres de Aydaluz se dirigieron a la Comisaría de Santiago de Chuco para presentar la denuncia con la esperanza de obtener una pronta respuesta. Sin embargo, según relató la familia, la reacción de las autoridades fue limitada. “Les tomaron declaración, pero no iniciaron ninguna acción de búsqueda. Fue gracias a un familiar, que pidió ayuda a un conocido policía, que lograron comenzar con las primeras diligencias”, señaló su hermana.

¿Cómo despareció Aydaluz Mayte Sánchez en La Libertad?

La familia de Aydaluz Sánchez informó que la joven ya había trabajado como censista en otras ocasiones, por lo que estaba familiarizada con desplazamientos a zonas alejadas. El martes 5 de agosto, salió de su vivienda en Santiago de Chuco a las 6:00 a. m. rumbo a Mollepata, ubicada a unas tres horas en auto. A las 10:00 a.m., se comunicó por WhatsApp con su hermano para confirmar que había llegado bien. Esa fue la última vez que tuvieron contacto con ella.

Según su hermana Lucero, Aydaluz viajó con una compañera, Maritza Salvador, y se hospedaron en la casa de un familiar de esta. La amiga comentó luego que Aydaluz parecía intranquila y que la dejó desayunando en la vivienda. Al regresar al mediodía, ya no estaba. Tras buscarla sin éxito en la zona junto a una tía, informaron al INEI sobre su desaparición.

