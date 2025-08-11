HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Ubican en Alto Trujillo a censista reportada como desaparecida

Policía Nacional e INEI anuncian conferencia para detallar el hallazgo de la joven de 31 años, quien fue reportada como desaparecida el pasado 7 de agosto.


PNP indicó que no hay indicios de algún delito.
PNP indicó que no hay indicios de algún delito. | Fuente: Yolanda Goicochea / La República. | Créditos: cortesía.

Personal de la División de Investigación Criminal (Divincri) de Trujillo informó que la intervención se realizó el domingo 10 de agosto en el barrio 2 del sector Alto Trujillo. Los agentes corroboraron la presencia física de la censista y procedieron a trasladarla para las diligencias correspondientes.

Según una fuente policial, al ser entrevistada, Sánchez Méndez manifestó que dejó la ciudad de Santiago de Chuco por decisión propia. La PNP indicó que no se han encontrado indicios de que haya sido víctima de un delito.

Puedes ver: Corte de luz en Trujillo, La Libertad, por Hidrandina: revisa las zonas y horarios este 12 de agosto

lr.pe

En esa misma línea, el INEI emitió un comunicado en el que confirmó la aparición de la joven y precisó que “las circunstancias de lo ocurrido se encuentran bajo investigación por parte del Departamento de Investigación Criminal Centro de Trujillo de la Policía Nacional del Perú, institución a la que seguiremos brindando toda la colaboración necesaria para el esclarecimiento de los hechos”.

Familiares de la censista viajan desde Santiago de Chuco a Trujillo para reencontrarse con ella.

Jefe policial señaló que joven no se encontraría bien emocionalmente

Por su parte, el general de la región La Libertad, Guillermo Llerena Portal, señaló que “el día domingo se recibió la comunicación de su hermano indicando que la joven se encontraba en la ciudad de Trujillo, desorientada, perdida y requería de apoyo”.

Explicó que “se realizó la geolocalización de inmediato y se dio con la ubicación exacta de dónde se encontraba. Se verificó la presencia de la joven y se trasladó a un centro de salud”.

Respecto a su estado, la autoridad policial precisó que ella no se encuentra bien emocionalmente.

Asimismo, detalló que cuando llegaron a verificar el hospedaje en Mollepata no encontraron una maleta. “Cuando llegamos al hospedaje en Mollepata, de las dos maletas con las que había ido, había agarrado una maleta y puesto útiles de aseo”, añadió.

La autoridad señaló que manejan una hipótesis de investigación. “Ella salió de forma voluntaria del domicilio donde se encontraba hospedada, lo que nos da la hipótesis de que se iba a encontrar con alguien más”.

Por último, Llerena Portal aseguró que no hay signos de agresión en ninguna parte de su cuerpo.

