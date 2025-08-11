Tragedia en Puno: bus interprovincial "Selva Sur" cae a abismo y deja 10 fallecidos y 38 heridos

Trascendió que entre los pasajeros se encontraban varios docentes y funcionarios públicos que retornaban a la selva de Puno. Foto: Composición LR

Trascendió que entre los pasajeros se encontraban varios docentes y funcionarios públicos que retornaban a la selva de Puno. Foto: Composición LR

Un trágico accidente de tránsito ocurrido la noche del domingo 10 de agosto, cerca del sector Wayllabamba, en la provincia de Sandia, dejó como saldo 10 personas fallecidas y 38 heridas. El bus de la empresa "Selva Sur", que cubría la ruta Juliaca - San Pedro de Putina Punco, sufrió un lamentable despiste y cayó a un abismo de aproximadamente 50 metros. Entre los heridos se encuentran niños, docentes y trabajadores de entidades públicas que regresaban a sus labores en distritos como Putina Punco y San Juan del Oro.

La Policía Nacional del Perú llegó al lugar del siniestro, una zona de difícil acceso entre Alto Inambari y Sandia, para iniciar las labores de rescate. Los agentes lograron evacuar a 38 pasajeros atrapados entre las estructuras del vehículo, quienes fueron trasladados de emergencia al Hospital de Apoyo Sandia. La intervención se realizó en condiciones geográficas adversas, lo que dificultó el rescate de los cuerpos y la atención inmediata de los heridos.

Menores de edad entre los heridos en tragedia de Puno

La Red de Salud de Sandia informó que el hospital local colapsó ante la gran cantidad de pacientes. Treinta y ocho personas, incluidos 10 menores de edad, fueron atendidas por el médico de turno, Dr. Martín Chura Yupuchura, quien diagnosticó politraumatismos, fracturas y contusiones múltiples. Debido a la saturación del establecimiento, algunos pacientes serán derivados a hospitales de mayor capacidad en Juliaca.

Según el informe policial, entre los pasajeros se encontraban ciudadanos como Rubén Quispe, Magaly Cuno, René Cruz, Gustavo Mamani, Pablo Cruz, Zenobia Quispe, Lourdes Lipa, Percy Arpita, María Timotea Sacaca y Maribel Larico. Varios de ellos son trabajadores del sector público que retornaban a sus centros laborales tras el fin de semana.

Víctimas de la tragedia permanecen atrapadas en el bus

La Policía confirmó que hasta el momento 10 personas perdieron la vida. Cuatro cuerpos fueron recuperados en las inmediaciones del vehículo, tres de ellos mujeres y un hombre, mientras que otros seis permanecen atrapados entre los fierros del bus. El fiscal de turno, Eden Ali Sucasaire Rafael, dirigió el levantamiento de cadáveres y las diligencias correspondientes. Las operaciones de recuperación continúan con apoyo de la Unidad de Emergencia PNP y la Municipalidad Provincial de Sandia.

Las causas del accidente aún no han sido determinadas. Las autoridades han iniciado una investigación para esclarecer los motivos del despiste, considerando factores como el estado de la vía, las condiciones climáticas y posibles fallas mecánicas. El terreno accidentado y la escasa iluminación en la zona complican tanto las labores de rescate como el análisis técnico del siniestro.

