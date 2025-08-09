Puno: municipio quita terreno a madre que lo compró para su hijo con discapacidad

Hijo de Natividad Quispe no puede valerse por sí mismo, ambos se quedaron sin nada. Foto: Liubomir Fernández - La República.

Hijo de Natividad Quispe no puede valerse por sí mismo, ambos se quedaron sin nada. Foto: Liubomir Fernández - La República.

Natividad Quispe Vilca (63) desde que fue consciente que su hijo Juan Roque Quispe padecía de una discapacidad mental y física severa irreversible, decidió, en 1991, comprar un terreno de tres hectáreas en la comunidad de Suches, distrito de Caracoto, provincia de San Román, región Puno.

El predio debía servir para que su hijo tenga donde vivir y con la ayuda de sus hermanos, pueda producir papa u otros productos en caso que ella perdiera la vida por cualquier circunstancia.

El terreno sólo cumplió su objetivo parcialmente, porque el 11 de julio de 2024 la Municipalidad Distrital de Caracoto, a la cabeza del alcalde Javier Poco Cuno, entregó el bien al Proyecto Especial Lago Titicaca (PELT) para construir una planta de producción de quesos. Desde entonces, madre a hijo se quedaron sin tierra ni lugar donde vivir. Su única cabaña fue destruida.

Madre reclama tras despojo de tierra

“Cómo es posible que me hagan eso. No es justo que me quede en la nada, con mi hijo que no camina y es como un niño”, se quejó la mujer. Ella es responsable de alimentar y brindarle todas las atenciones posibles a su hijo mayor.

Dario Portillo Calcina, abogado de Natividad Quispe, explicó que el problema se generó porque la comunidad de Suches entregó el área como si fuese su propiedad al municipio de Caracoto.

“Acá hubo abuso porque vieron a una anciana que está en situación de abandono. La señora no gana sueldo, vive sólo de la ganadería y la poca venta de leche, y todo lo que puede sirve para alimentar a su hijo en mal estado de salud. Es como un niño que no se puede valer por sí mismo. El caso ya está judicializado. Acá hay leyes especiales que protegen a las personas con discapacidad. Ojalá el Conadis tome cartas en el asunto por su lado”, dijo Portillo.