Tráfico ilegal de restos humanos en Lima. Un reportaje de Panorama reveló coordinaciones y transacciones entre proveedores y compradores de cráneos y otros restos en la capital peruana. En dichas conversaciones, los vendedores informaron sobre la procedencia de las piezas, el estado de conservación, la antigüedad de las mismas y el costo.

"Esqueletos completos… miembro inferior, superior… hombros, caderas" son ofrecidos en diferentes puntos de la ciudad limeña por los comerciantes de este mercado negro. "Yo vendo todo lo que es real… hasta el esqueleto completo", aseguró uno de los intervenidos por la Policía Nacional del Perú.

Negocio de cráneos humanos en Cercado: PNP detuvo a vendedor

Entre los principales puntos de venta y entrega de los restos humanos, se encuentra la conocida feria de libro Amazonas, ubicada en Cercado de Lima. El vendedor intervenido dijo que la venta del cráneo es "entero o seccionado", conforme al pedido de los compradores, quienes serían principalmente estudiantes de la carrera de Medicina Humana para fines académicos.

Otro punto de entrega fue el cruce de las avenidas Emancipación y Tacana, donde un proveedor fue intervenido por agentes PNP. En su mochila, encontraron 5 cráneos. "Son cráneos de Huaral que los traigo. Me lo compran los estudiantes, los médicos", dijo a la Policía.

Finalmente, la Policía preparó un operativo en la estación Matellini del Metropolitano de Lima, lugar donde una entrega. Al lugar, un sujeto llegó con la mercancía y fue detenido de inmediato. Durante la requisa, la PNP encontró cráneos barnizados "para evitar un poco el olor", según el implicado.

Escaneo 3D revela que cráneos serían de época prehispánica

Tras la incautación de piezas, se realizó un escaneo 3D que confirmó al menos dos de ellas serían prehispánicas. El peritaje fue realizado por el doctor Danny Humpire, médico forense y experto en ciencias criminalísticas. "De los cinco cráneos, tenemos un cráneo que corresponde a un individuo subadulto… el segundo cráneo es de sexo femenino y la edad aproximada está entre los 20 y 30 años. Pero lo que llama la atención es que este cráneo ya ha sido necrociado", explicó el abogado penalista, Julio Rodríguez.

En otras palabras, al tratarse de objetos de Patrimonio Cultural, la pena para los implicados podría ser de ocho años de prisión. "Cavar, explorar y extraer tiene una pena máxima de seis años y la comercialización fuera del territorio nacional, una pena de hasta ocho años de privación de la libertad", agregó.

