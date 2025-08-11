Reabren dos carriles en la avenida 9 de Diciembre, ex Paseo Colón, en el tramo comprendido entre el jirón Washington y la Plaza Grau. La medida fue anunciada por el Ministerio de Transporte y Comunicaciones (MTC) y puesta en ejecución por la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU).

De acuerdo con ATU, la disposición surge con el propósito de agilizar los tiempos de viaje de los usuarios del corredor Morado. "(...) para agilizar tus viajes, como parte del plan de desvío por las obras de la estación Central de la Línea 2 del Metro de Lima", se lee en su comunicado vía X.

Paseo Colón: carriles exclusivos para usuarios del corredor Morado

Debido a la reapertura parcial, los buses de la ruta 404 del corredor Morado podrán circular por el carril exclusivo, de acuerdo con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Además de ello, se pondrá en uso un nuevo paradero a la altura de la Plaza Grau, con dirección a San Juan de Lurigancho.

Usuarios ahorrarán hasta 10 minutos de tiempo de viaje tras implementación de los carriles exclusivos en Paseo Colón. Foto: ATU

En esa misma línea, los paraderos Bolognesi y Chota, ubicados cerca de la Plaza Bolognesi, fueron reactivados. Cabe destacar que la legislación beneficia a un aproximado de 20 mil usuarios que utilizan el corredor antes mencionado, desde SJL hasta Magdalena, y viceversa.

Horario de servicio de la ruta 404 del corredor Morado

Respecto al horario de operación de la ruta 404 del corredor Morado, se dará de lunes a sábado desde las 17.00 hasta las 23.00 horas. En cuanto a los domingos, el servicio estará habilitado desde las 17.00 hasta las 22.00 horas.

La medida beneficia a un aproximado de 20 mil pasajeros. Foto: Andina

Adicionalmente, las autoridades precisaron que los vehículos particulares y líneas de transporte público continuarán movilizándose por la avenida 28 de Julio. Dicha circulación es supervisada por agentes de la Policía Nacional del Perú y personal de la ATU.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real