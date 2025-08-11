Una presunta mafia de estafas fue expuesta en Lima, en donde las principales víctimas son jóvenes entre los 20 a 30 años. Ofrecían sueldos altos, trabajo inmediata y horarios flexibles a fin de captar la mayor cantidad de jóvenes. Incluso, usaban logos de instituciones públicas para aparentar legitimidad en sus convocatorias, según precisó el dominical Cuarto Poder.

Las víctimas relataron que se comunicaban con ellas a través de WhatsApp tras enterarse de las supuestas convocatorias en redes sociales, las cuales usaban el nombre e imagen de instituciones como EsSalud o empresas mineras para hacerse pasar por supuestos reclutadores.

Falsos reclutadores exigían hasta S/400 para continuar con el supuesto proceso

Una vez que las víctimas establecían contacto con los falsos reclutadores, estos llamaban insistentemente o se comunicaban por WhatsApp para decirles que habían sido "seleccionados". Tras ello, les exigían abonar ente S/180 a S/400 para que continúen con el proceso de selección.

En ese sentido, la estafa comenzaba con la exigencia para pagar "fichas" para inscribirse a cursos inexistentes o de recursos humanos. De acuerdo a las víctimas, precisaron que eran amenazados con perder la supuesta vacante si no pagaban el monto exigido. "Eran insistentes, cada 5 o 10 minutos llamaban diciendo que si no pagaba, me iban a quitar de la selección. En total pagué S/360.

En tanto, el dominical mostró uno de los anuncios falsos que son compartidos en redes sociales, en donde usaban un correo que no era oficial del Gobierno peruano. Por ello, la red de estafadores maquillaba sus convocatorias y las hacía pasar como legítimas, pese a no usar un correo institucional con el dominio del gobierno. "Me salió la publicidad de que necesitaban personal médico. Yo los contacto y me llamaron. Me ofrecieron un sueldo de S/3.800 (...) El primer curso que me obligaron a pagar fue Seguridad y Salud en el trabajo. Iban a ser dictados en la casa de estudios del Rebagliati. Me explicaron vía llamada", sostuvo una de las víctimas.

Recomendaciones para identificar un puesto de trabajo real

De acuerdo con Ricardo Herrera, abogado laboralista, para identificar que una convocatoria de trabajo sea real se debe consultar en los portales Talento Perú de Servir y Empleos Perú del Ministerio de Trabajo. "Hay plataformas conocidas (...) esas empresas que están pegando afiches en los postes y paredes de las calles tienen que ser registradas en el registro nacional para que la persona que vaya tenga la confianza de que la empresa sea formal y esté fiscalizada"; señaló Herrera para Canal N.

En tanto, el abogado laboralista recomendó que todo postulante debe consultar a la empresa su número de registro a fin de conocer si es formal o informal. Por último, recalcó que ninguna organización debe pedir dinero a las personas en busca de trabajo. "Los que están en búsqueda de empleo no tienen que pagar nada. Ni antes ni después de la contratación", acotó.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.