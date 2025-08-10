Dictan 9 meses de prisión para el coronel PNP Jaime Artica por abuso sexual

El Poder Judicial dictó nueve meses de prisión preventiva para el jefe de la Sub Unidad de Acciones Táctica (Suat) Lima Centro, coronel PNP Jaime Artica La Torre, investigado por el presunto delito de violación sexual en agravio de una médica de 31 años que fue atacada y abandonada a su suerte, en La Victoria.

Así lo informó el Ministerio Público a través de su cuenta en la red social X (antes Twitter).

El oficial había buscado convencer a los jueces que el caso era una venganza. El fallo fue dictado al filo de la medianoche por jueces que pusieron fin así a casi seis días de detención preliminar.

Durante el proceso, Artica negó rotundamente haber agredido sexualmente a la joven. Sostuvo que era una falsa denuncia. El Tribunal no le creyó.

PUEDES VER:Investigan a coronel de la Policía Nacional por presunto abuso sexual

En medio de la investigación, se estableció que de enero a agosto del 2025 se han registrado 68 casos de efectivos policiales implicados en delitos contra la libertad – violación sexual- (tres oficiales, 63 suboficiales y dos alumnos en instrucción.

Son investigados un coronel, dos tenientes, un suboficial brigadier, 8 suboficiales de primera, 15 suboficiales de segunda, 39 suboficiales de tercera y 2 alumnos.

El Ministerio Público le imputa a Jaime Artica La Torre, el presunto delito de violación, ocurrido el 1 de agosto.

La acusación sostiene que la víctima se encontraba en estado de incapacidad para dar su libre consentimiento.

La fiscalía sostiene que existía elementos suficientes para considerar la medida restrictiva.

Como se sabe, la víctima reveló a la Fiscalía que ella había aceptado una invitación y que ambos acudieron a la cebichería ‘Mi Barrunto’, donde ella perdió el conocimiento tras consumir dos pisco sour y bailar con el oficial.

La agraviada dijo que durante el encuentro, Artica realizó una videollamada con una amiga mientras estaban en el local.

Las autoridades del Poder Judicial recogieron testimonios la versión del coronel, su abogada y de la documentación presentada ante el Ministerio Público.

La doctora fue encontrada por serenos en la avenida Bausate Meza, en La Victoria. Durante la investigación, la camioneta Toyota blanca 4x4 en la que el coronel trasladó a la víctima se convirtió en uno de los elementos claves.

PUEDES VER: Dictan 9 meses de prisión preventiva a sujeto por tocamientos indebidos y abuso sexual infantil: estuvo 4 años preso en Argentina

El coronel sostiene que dejó a la joven en la calle Manuel Cisneros, y asegura que después se reunió con amigos en un horario distinto al señalado en la denuncia.

Sin embargo, la Cuarta Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar (Cuarto Despacho) de Lima Centro logró la detención preliminar judicial para el coronel.

El fiscal provincial Eddy Antonio Torvisco Tipiana dispuso las diligencias inmediatas para el esclarecimiento del delito.

Como parte de las diligencias, se practicó el examen médico legal al presunto agresor y a la víctima. Asimismo, se realizó la toma de declaración a la víctima en cámara Gesell y de los testigos.

Además, se llevó a cabo el análisis del vehículo del investigado por peritos de criminalística de la Policía Nacional; y se requirieron las imágenes de las cámaras de video de la municipalidad y del restaurante, donde Artica y la víctima almorzaron.

La investigación determinará las responsabilidades concretas del imputado y el esclarecimiento de los hechos, mientras el oficial el oficial tendrá que permanecer en prisión.