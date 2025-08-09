HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Sentencian a 20 años de prisión a excomisario PNP por agresión sexual contra una menor en Cusco

El alférez PNP Christian Fernando Ávila Monzón también deberá pagar S/ 8.800 como reparación civil. Captó a su víctima mediante otra adolescente.

Expolicía seguirá encarcelado en el penal de Quenqoro. Foto: archivo LR.
Expolicía seguirá encarcelado en el penal de Quenqoro. Foto: archivo LR.

El Poder Judicial en Cusco impuso 20 años de cárcel a Christian Fernando Ávila Monzón, exoficial de la Policía Nacional del Perú (PNP), tras hallarlo culpable del delito contra la libertad en la modalidad de violación sexual, en agravio de una menor de 14 años.

Según la investigación fiscal, en septiembre de 2024, cuando el condenado se desempeñaba como comisario del distrito de Yaurisque, provincia de Paruro (Cusco), contactó a la menor a través de otra adolescente, simulando ser un menor de edad. Posteriormente, aprovechó la vulnerabilidad de la víctima para perpetrar el delito.

PUEDES VER: Gobernador de Cusco anuncia nuevos trenes y manda indirecta a López Aliaga: "Nosotros no traemos chatarra"

lr.pe

El entonces comisario de la Policía fue detenido por sus colegas en una céntrica calle de la ciudad de Cusco, a bordo del vehículo donde perpetró el condenable hecho.

Otras medidas de la sentencia contra el exoficial PNP

La sentencia establece, además, el pago de S/ 8.800 por concepto de reparación civil a favor de la agraviada, así como las costas procesales.

El juzgado dispuso la ejecución inmediata de la pena, por lo que el sentenciado, actualmente internado en el penal de Quenqoro, continuará cumpliendo su condena hasta el año 2044.

Asimismo, se ordenó que Christian Fernando Ávila Monzón reciba tratamiento terapéutico y que se brinde la misma medida a la víctima. La decisión judicial fue adoptada por unanimidad.

Canales de ayuda

Si eres o conoces a alguien que ha sido afectada o involucrada en hechos de violencia familiar o sexual, comunícate de manera gratuita a la Línea 100 del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, que cuenta con un equipo especializado en “brindar información, orientación y soporte emocional”. Además, la Línea 100 tiene la facultad de derivar los casos de violencia familiar o sexual más graves a los Centros de Emergencia Mujer o al Servicio de Atención Urgente.

Este servicio atiende las 24 horas, todos los días del año (incluye feriados). Recuerda que, ante una emergencia, los números de teléfono a los que te puedes comunicar son el 116, número de los bomberos, o al 105, número de la Central de Emergencia de la Policía Nacional del Perú.

