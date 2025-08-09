HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Tras 70 años, una transitada vía es renovada en el corazón de La Victoria: costó más de S/ 10 millones y se construyó en 4 meses

El proyecto cubre 1,3 kilómetros y mejora la infraestructura vial, beneficiando a más de 200.000 vecinos de La Victoria con nuevas pistas, veredas y áreas verdes.

Renovación del jirón Alexander Von Humboldt en La Victoria
Renovación del jirón Alexander Von Humboldt en La Victoria | Composición LR | MML

La Municipalidad de Lima (MML) inauguró el renovado jirón Alexander Von Humboldt, una importante arteria vial en La Victoria, con una inversión superior a los 10 millones de soles para la reparación de pistas, áreas verdes y jardineras. Además, el proyecto incluyó el reemplazo de las redes de agua y alcantarillado, que tenían más de 70 años de antigüedad y colapsaban periódicamente.

La obra contempla la extensión de 1,3 kilómetros, desde la avenida Paseo de la República hasta la prolongación Huamanga. Esta renovación beneficiará a más de 200.000 vecinos y transeúntes, mejorando significativamente la calidad de vida en esta zona de la capital.

PUEDES VER: Más de S/ 3.000 millones para transformar una olvidada avenida en el Callao: conectará Canta Callao y av. Néstor Gambetta

lr.pe

La Victoria mejora su infraestructura vial tras renovación del jirón Alexander Von Humboldt

Las renovaciones en el jirón Alexander Von Humboldt, que comenzaron en marzo de este año, se completaron en un plazo de 120 días con el objetivo de mejorar la infraestructura vial. La Municipalidad de Lima informó que la inversión total ascendió a 10.649.000 soles, destinada a optimizar la transitabilidad y la calidad de vida de la población.

Esta importante infraestructura vial incluyó la construcción de nuevas pistas de concreto de alta durabilidad, veredas, estacionamientos, sardineles y señalización, entre otros elementos que facilitarán la movilidad peatonal y vehicular, brindando mayor seguridad a los vecinos de La Victoria.

Asimismo, se implementaron áreas verdes que mejoran el entorno urbano, tanto en el aspecto ambiental como social, con la instalación de 98 jardineras, la siembra de 98 árboles de ficus y la colocación de césped natural. Además, se realizaron trabajos de renovación en las redes de agua y alcantarillado, que tenían más de 70 años de antigüedad, lo que contribuye a la mejora integral de la infraestructura urbana en la zona.

PUEDES VER: Historiador sanmarquino asegura que conflicto por Isla Santa Rosa en Loreto se debe a fines comerciales: "El acuerdo fue ratificado, no hay nada que discutir"

lr.pe

Otras obras en La Victoria: renovación de la avenida México impulsa conexión y transporte

Después de 20 años, otra importante vía fue renovada en La Victoria. La avenida México fue completamente renovada en un tramo de 3,5 kilómetros. Esta obra beneficiará la conexión entre los distritos de La Victoria, El Agustino, San Luis y Lima Cercado. El trayecto, ubicado en un punto clave de la ciudad, impactará positivamente a más de medio millón de personas, según el alcalde distrital Rubén Cano Altez.

Además, la nueva avenida facilitará el transbordo de los principales servicios de transporte en la ciudad, acercando a los usuarios a la estación Arriola de la Línea 1 del Metro de Lima y a la estación México del Metropolitano. También agilizará el acceso al emporio comercial de Gamarra.

