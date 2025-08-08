HOYSuscripcion LR Focus

Derrumbe de rocas en catarata de Ucayali deja al menos dos muertos
Sociedad

Policía de civil mata a delincuente armado que ingresó a robar a bodega: cámaras captaron asalto en Puno

Uno de los delincuentes fue herido de gravedad; mientras que su cómplice falleció tras recibir tres disparos. Tanto el policía de civil como los trabajadores del local ubicado en Puno no resultaron heridos.

La rápida reacción del policía de civil frustró el robo en la bodega en Puno.
La rápida reacción del policía de civil frustró el robo en la bodega en Puno. | Foto: composición LR/difusión

Robo frustrado. En Puno, un policía de civil acabó con la vida de un delincuente que había ingresado a una bodega junto a su secuaz: ambos estaban con casco de motocicleta para pasar desapercibido y empuñando un arma de fuego. Las imágenes de seguridad del establecimiento muestran el momento en el que el agente y su colega se encuentran al interior del local cuando de pronto dos hampones ingresan y rápidamente encañonan a uno de los efectivos.

En ese preciso momento, el policía, quien presenció toda la escena, saca su arma de reglamento y dispara en reiteradas ocasiones contra el malhechor, quien huye ante el ataque repentino del agente que estaba de civil. No obstante, a raíz de los disparos del efectivo policial, este malhechor solo pudo alejarse unos metros lejos del local, pues el impacto de las balas hicieron que caiga muerto al suelo.

PUEDES VER: Puno: detienen a padrastro acusado de abusar sexualmente de sus dos hijastras durante tres años

lr.pe

Puno: cómplice del delincuente también fue detenido por policía de civil

Si bien uno de los delincuentes perdió la vida producto de tres disparos (dos en el pecho y uno en el rostro), su compinche no corrió con la misma suerte, pues resultó herido y fue capturado por los agentes, quienes lo redujeron cuando intentaba escapar de la bodega. Cabe señalar que ninguno de los policías de civil ni los trabajadores del local resultaron heridos tras el enfrentamiento.

Por otro lado, efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) de la ciudad se encuentran realizando las diligencias respectivas del caso.

PUEDES VER: Un fallecido y un herido deja despiste y volcadura de taxi en la vía Puno - Desaguadero

lr.pe

Canales de ayuda

Si has sido víctima de un robo, extorsión, estafa u otro tipo de delitos o violación de normas, la Policía Nacional del Perú cuenta con una línea telefónica para que puedas denunciar. La línea está abierta las 24 horas y está al alcance de todos. Debes marcar el 105 en tu teléfono celular para llamar a la central policial. Además, te puedes comunicar con ellos a través de WhatsApp, enviando un mensaje a los números +51 964 605 570, +51 942 479 506 y +51 943 851 156.

