Renuncian más de 100 censistas en Puno y el INEI activa plan de emergencia para el Censo 2025

A pocos días de iniciado el Censo Nacional 2025, el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) se vio obligado a ejecutar acciones de emergencia en la región de Puno, tras la renuncia de más de un centenar de censistas. El operativo, previsto para el 4 de agosto, quedó comprometido por esta deserción masiva.

La mayoría de las renuncias ocurrieron durante la fase de capacitación. Según Edgar Velásquez Churata, jefe del INEI en Puno, muchos postulantes no anticiparon la carga real del trabajo de campo. Además, una gran parte de los renunciantes fueron madres de familia que no contaron con el apoyo necesario para cumplir con las exigencias del rol.

Jefe del INEI en Puno declaró que muchos censistas abandonaron el puesto durante la fase de evaluación. Foto: Archivo GLR





INEI lanza convocatoria urgente de censistas en Puno

Ante esta situación, el INEI lanzó una nueva convocatoria de emergencia para cubrir las plazas vacantes en Puno y evitar retrasos en el censo. Como parte del plan de contingencia, se evalúan nuevos currículos y se están reforzando los protocolos de seguridad.

Incidentes durante el censo

Durante los primeros días del operativo también se reportaron cuatro incidentes con censistas: tres fueron atacados por perros y uno sufrió una fractura en la pierna mientras censaba en Juliaca. Afortunadamente, todos contaban con seguro de salud.

