Puno: rector y vicerrector se disputan control de la Universidad Andina

Rector Félix Ochatoma fue repuesto en el cargo tras recurso judicial. Foto: Liubomir Fernández - La República.0

Rector Félix Ochatoma fue repuesto en el cargo tras recurso judicial. Foto: Liubomir Fernández - La República.0

La Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez, cuyo cierre definitivo está programado para fines de diciembre de 2025, atraviesa su peor crisis de gobernabilidad. El rector Félix Ochatoma Paravicino y el vicerrector académico Milton Quispe Huanca, mantienen disputa por el control de dicha casa de estudios ubicada en la ciudad de Juliaca, región Puno.

La madrugada del jueves 7 de agosto, la escuela de posgrado fue tomada por allegados al vicerrector Milton Quispe. Encapuchados ingresaron al interior y después se encerraron en diferentes ambientes. Jefes de oficina denunciaron la desaparición de varios equipos de alto valor.

PUEDES VER: Renuncian más de 100 censistas en Puno y el INEI activa plan de emergencia para el Censo 2025

El vicerrector Milton Quispe Huanca alegó que la Asamblea Universitaria le encargó la conducción y representación de la universidad. Pero los adeptos del actual rector llegaron muy temprano y desalojaron a los ocupantes a la fuerza. Algunos se habían escondido incluso dentro del tanque de agua.

Cerca de las 9 horas lograron recuperar las instalaciones universitarias incluso con el apoyo de la Policía Nacional.

Origen de la disputa en la Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez

El problema entre ambas autoridades se generó porque el último 14 de abril la Asamblea Universitaria con solo 13 votos vacó a Félix Ochatoma por viajar a la capital y designó en el rectorado a Milton Quispe.

Una medida cautelar dictada por el juez de fecha 9 de junio repuso en el cargo a Ochatoma y la Sunedu aceptó la decisión judicial y finalmente reconoció al rector como máxima autoridad universitaria. Desde entonces las confrontaciones no cesan.

Félix Ochatoma dijo a La República que tras su cargo existen apetitos personales. Lamentó haber formado plancha con Milton Quispe. Alegó que está terminando de destruir la institucionalidad.

“En vez de preocuparnos en la acreditación de dos nuevas carreteras estamos haciendo que se imponga el estado de derecho de los apetitos de una persona que no le importa la universidad, sino sus aspiraciones personales”, puntualizó el rector.