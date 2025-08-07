HOY

Mundo

La ciudad europea que hizo historia al no registrar muertes por accidentes de tránsito en un año

Helsinki logra un hito histórico al cerrar un año sin muertes en accidentes de tránsito, consolidándose como modelo de seguridad vial en Europa.

Helsinki no ha registrado ninguna muerte en accidentes viales por más de doce meses.
Helsinki no ha registrado ninguna muerte en accidentes viales por más de doce meses. | Foto: composición LR/Gazzeta Express/X

Helsinki, una de las ciudades más importantes de Europa, ha captado la atención mundial al lograr un hito impresionante: doce meses sin registrar víctimas fatales en accidentes de tránsito. Este logro, resultado de la planificación urbana de las autoridades finlandesas, ha consolidado a Helsinki como un referente internacional en seguridad vial. Su éxito resalta la importancia de una estrategia integral en la prevención de tragedias viales, convirtiéndose así en un modelo para otras ciudades que buscan mejorar la seguridad en sus calles y carreteras.

La presencia de los tranvías y de otros medios de transporte han ayudado al mejoramiento vial en Helsinki. Foto: Publimetro

La presencia de los tranvías y de otros medios de transporte han ayudado al mejoramiento vial en Helsinki. Foto: Publimetro

Más de doce sin registrar pérdidas humanas en accidentes viales

De acuerdo con la información de Yle News, en los últimos doce meses, la capital finlandesa no ha registrado ninguna víctima mortal por accidentes viales. La última vez que ocurrió un incidente vial fue en el distrito de Kontula, lo que representó un hito importante para el país europeo. Este logro no fue fruto del azar, sino el resultado de políticas planificadas y mantenidas a lo largo del tiempo, que han integrado la seguridad vial como un componente esencial en la planificación urbana.

El esfuerzo continuo por erradicar las tragedias viales ha sido valorado positivamente a lo largo de los años por las autoridades locales, quienes destacaron que en 2019 sucedió algo parecido al no reportar ninguna muerte de peatones en los accidentes de tránsito en la principal ciudad de Finlandia.

La evolución positiva de Helsinki para ser una de las ciudades más seguras de Europa

Junto con las restricciones y medidas viales implementadas, la ciudad ha promovido mejoras continuas en el transporte público. Para llevar a cabo este tipo de avances, el país europeo tuvo que optimizar las rutas y expandir los servicios esenciales, como autobuses y tranvías, lo que ha disminuido la contaminación ambiental y el papel de los automóviles privados en las vías principales.

Otro aspecto clave ha sido la reducción progresiva de los límites de velocidad en áreas urbanas, pasando de 48 km/h a solo 29 km/h en la mayoría de los carriles de la ciudad.

El panorama sombrío en la década de los 80

Durante la década de los 80, Helsinki registraba un promedio de 30 muertes anuales por accidentes de tráfico, acompañadas de un alto número de heridos en numerosas colisiones. Esta realidad afectó profundamente a las familias finlandesas, que eran víctimas de un panorama caótico para movilizarse en diferentes sectores de la ciudad.

Sin embargo, esto marcó un antes y un después en cuanto a la movilidad urbana y la seguridad vial en las últimas décadas, ya que, con el paso de los años, los autobuses y tranvías ampliaron su alcance y frecuencia, mientras que los coches comenzaron a ceder protagonismo gracias al mejoramiento de la infraestructura vial, lo que dio lugar a un proceso de concienciación y educación sobre el uso del transporte público

