El pasado 31 de julio, un trágico accidente ocurrió en la avenida Alfonso Ugarte, cerca a la Plaza Dos de Mayo, en Lima. La coalición entre un bus del Metropolitano y una combi conocida como 'Anconeros', de la empresa 'Nueva Estrella', ocasionó el deceso de tres personas. El hecho se suma a las más de 360 muertes registradas por accidentes de tránsito este año, según cifras del Sistema Informático Nacional de Defunciones (Sinadef).

La situación no es aislada. Por ello, La República conversó con José Aguilar Reátegui, expresidente de la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU), quien nos explica la labor de la entidad fiscalizadora y los desafíos que enfrenta el transporte público, no solo por la impunidad de las multas a choferes impriudentes, sino por la informalidad y las tareas pendientes de un sector que tiene distintos detractores desde el Legislativo.

Tras el trágico accidente entre el bus del Metropolitano y la línea conocida como el 'Anconero', se descubrió que esta última contaba más de S/30,000 en multas y pese a ello continuaba operando. ¿Quién no está cumpliendo su labor? ¿SAT o ATU?

Desde el lado de fiscalización, considero que las dos entidades están haciendo su trabajo. Cuando se interviene, ya sea un vehículo sin autorización, conductor sin brevete o conductor con brevete inadecuado, el vehículo se detiene y se lleva los depósitos. Claro, queda la sensación que siguen circulando, pero en cierta forma se está haciendo el trabajo. ¿Es perfecto? No. Pero esos operativos que ahora vemos que se dan todos los días, de intervención y fiscalización diaria, nunca debieron haber parado.

Hay operativos, pero continúan circulando en las calles con exorbitantes multas...

Algo que también habría sido pertinente es acudir a los talleres de esta empresa. Primero, para verificar dónde estacionan sus unidades y segundo, para comprobar si cuentan con un plan operativo. No estoy diciendo que exista una solución perfecta, pero sí hay una premisa clara las unidades conducidas por personas que no deberían estar al volante no pueden seguir en la calle.

¿Y cómo le damos sensación de tranquilidad a la ciudadanía con estos vehículos en las calles?

La labor de fiscalización se ha visto debilitada porque existen grupos de transporte informal que cuentan con respaldo congresal. Miremos, por ejemplo, lo que ocurre con los colectiveros que buscan legalizarse en Lima, o con el reciente proyecto de ley que plantea devolver el brevete a personas que lo perdieron por manejar en estado de ebriedad. La Constitución es clara: todos tenemos derecho al trabajo. Es cierto. Pero ese derecho debe ejercerse conforme a las leyes vigentes.

Usted propuso cambiar el Código Penal, porque en el caso de las multas, por ejemplo, están se impugnan y luego no pasa nada.

Creo que se está evidenciando que muchas unidades acumulan enormes cantidades de multas y, de alguna manera, ya tienen una especie de coraza frente a ellas. Las sanciones ya no les afectan. Se impugnan, y la probabilidad de que se emita una orden de captura es de una entre diez. Entonces, la respuesta de muchos conductores es simple: “seguiré trabajando”.

Por eso, creo que una medida más efectiva sería modificar el Código Penal. Un conductor que presta servicio de transporte público —sea formal o informal— sin contar con brevete, para mí, es un criminal. Porque está poniendo en riesgo la vida de varias personas. Y no podemos dejar de hablar del dueño del vehículo. Existe un esquema comercial de afiliación: hay una persona "X" que posee varios vehículos y los entrega a distintos conductores. Esa persona no verifica si quienes manejan tienen licencia. Es más, en algunos casos, prefiere que no la tengan

José Aguilar fue presidente de la ATU desde mayo del 2023 hasta febrero del 2024. Foto: La República.

La congresista Patricia Chirinos ha propuesto eliminar a la ATU. Su principal argumento es el descontento ciudadano. Señala que la entidad no ha logrado que las cosas cambien. De hecho, el último índice TomTom 2024 señala que Lima es una de las ciudades con más congestión vehicular. Perdemos 155 horas al año en el tránsito. ¿Qué labor se ha hecho para cambiar esa realidad?

El tema del tránsito afecta a todos porque tienes una gran cantidad de vehículos. Es más, incluso después de la pandemia, hay personas que ya no usan el transporte público porque evita lugares con mucha aglomeración.

Y se prefiere el transporte privado...

Exacto. Algunos también optan por formas de micromovilidad, como scooters o bicicletas. Pero lo que realmente deberíamos impulsar es el transporte macro, como las líneas 3 y 4 del Metro. Sabemos que no es una solución inmediata, pero en algún momento hay que empezar. En cuanto a la ATU, el proceso de reordenamiento toma tiempo, sí, pero debería ir acompañado de una renovación de las flotas más grandes.

Eso ayudaría a aliviar en parte la congestión vehicular. Además, hay un problema estructural en las rutas: hasta hace un par de años, cerca del 60 % de ellas se sobreponían entre sí. Es decir, en muchas zonas había paraderos donde coincidían dos o tres líneas de buses, lo que terminaba generando más tráfico y desorden en lugar de mejorar la movilidad.

En la Javier Prado, por ejemplo, solo opera el corredor rojo, y es una de las avenidas que mayor congestión vehicular presenta.

El Corredor Rojo enfrenta un problema: los colectivos. Y es que no hay forma de controlar que mañana cualquiera de nosotros pueda comprar un vehículo y que luego alguien lo puede usar como auto colectivo. No hay forma de controlar eso.

Si pero la aparición de los colectiveros también obedece a la necesidad ciudadana. Si necesitas llegar a tiempo al trabajo... y el corredor o metropolitano demora por sus largas colas, las personas optarán por tomar otros medios de transporte.

Podemos ver el ejemplo de lo que ocurrió estos días con la mercadería que cayó de un barco. ¿Qué hacen las personas? La recogen y la venden. ¿Por qué la venden? Dicen que por necesidad. ¿Eso hace que esté bien?

¿El problema real del transporte son los colectiveros?

Los números no mienten (...) Las cifras de velocidad, pasajeros e incluso de tráfico muestran que todo era mucho más fluido cuando había paro de colectiveros. La mayor parte del problema, no voy a decir que es toda, pero gran parte son por los colectivos. ¿Por qué? Porque los colectivos generan congestión: manejan como sea y dejan a los pasajeros donde sea. Incluso algunos invaden la vía exclusiva de los corredores.

¿No considera que otro problema que se enfrenta es la gestión de la ATU? Ninguno de sus presidentes ha durado más de 15 meses en el cargo? ¿Eso no impide una gestión sostenible?

Entiendo la pregunta, pero, por ejemplo, en los ministerios [donde también hay cambios] hay ministros y directores generales que rotan, y no por eso las cosas dejan de avanzar.

Pero también es cierto que la prometida reforma del transporte aún no se siente...

Esperamos seguir en ese camino. Hacia reformas reales. Y que, en vez de seguir prometiendo a los transportistas amnistías de multas o eliminar entidades, o incluso poner a un transportista a dirigir la ATU —que no tendría sentido—, se planteen propuestas serias, de verdad.

