Pasajero cae de Metropolitano en marcha y resulta herido: puerta del vehículo se habría abierto, según testigos
El pasajero salió despedido del Metropolitano cuando este se encontraba en ruta. Tras ello, el vehículo se detuvo y el personal de la ATU retiró a los ciudadanos.
Pasajero cae de Metropolitano en marcha y resulta herido. | Foto: composición LR | difusión
La tarde de este jueves 7 de agosto, un pasajero cayó del Metropolitano en marcha y resultó herido. Según información preliminar, la puerta trasera se habría abierto cuando el autobús se movilizaba y, tras ello, el ciudadano salió despedido del vehículo.