HOY

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Petro no reconoce soberanía del Perú sobre la Isla Santa Rosa
Petro no reconoce soberanía del Perú sobre la Isla Santa Rosa     Petro no reconoce soberanía del Perú sobre la Isla Santa Rosa     Petro no reconoce soberanía del Perú sobre la Isla Santa Rosa     
Sociedad

Pasajero cae de Metropolitano en marcha y resulta herido: puerta del vehículo se habría abierto, según testigos

El pasajero salió despedido del Metropolitano cuando este se encontraba en ruta. Tras ello, el vehículo se detuvo y el personal de la ATU retiró a los ciudadanos.

Pasajero cae de Metropolitano en marcha y resulta herido.
Pasajero cae de Metropolitano en marcha y resulta herido. | Foto: composición LR | difusión

La tarde de este jueves 7 de agosto, un pasajero cayó del Metropolitano en marcha y resultó herido. Según información preliminar, la puerta trasera se habría abierto cuando el autobús se movilizaba y, tras ello, el ciudadano salió despedido del vehículo.

Notas relacionadas
Ciclista es captado invadiendo el carril exclusivo del Metropolitano y genera indignación de los pasajeros: "Conchudo"

Ciclista es captado invadiendo el carril exclusivo del Metropolitano y genera indignación de los pasajeros: "Conchudo"

LEER MÁS
Revelan nombres de los 3 fallecidos del choque entre cúster y bus del Metropolitano en la avenida Alfonso Ugarte

Revelan nombres de los 3 fallecidos del choque entre cúster y bus del Metropolitano en la avenida Alfonso Ugarte

LEER MÁS
'Anconeros' son captados haciendo carreras cerca a Plaza Bolognesi luego de choque entre cúster y bus del Metropolitano que dejó 3 muertos

'Anconeros' son captados haciendo carreras cerca a Plaza Bolognesi luego de choque entre cúster y bus del Metropolitano que dejó 3 muertos

LEER MÁS
Conductores en Perú que mantengan un historial sin infracciones de tránsito durante dos años obtendrán este beneficio en 2025

Conductores en Perú que mantengan un historial sin infracciones de tránsito durante dos años obtendrán este beneficio en 2025

LEER MÁS
¿Cuáles son las preguntas del Censo 2025? Cédula censal incluye preguntas para conocer información demográfica

¿Cuáles son las preguntas del Censo 2025? Cédula censal incluye preguntas para conocer información demográfica

LEER MÁS
¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Productos caídos de contenedores asiáticos tienen dueño, según la Marina de Guerra: "Está tipificado como robo agravado"

Productos caídos de contenedores asiáticos tienen dueño, según la Marina de Guerra: "Está tipificado como robo agravado"

LEER MÁS
La histórica avenida limeña reconstruida tras más de 90 años: costó más de 9 millones y pertenece al Patrimonio Cultural de la Nación

La histórica avenida limeña reconstruida tras más de 90 años: costó más de 9 millones y pertenece al Patrimonio Cultural de la Nación

LEER MÁS
Conductores en Perú que mantengan un historial sin infracciones de tránsito durante dos años obtendrán este beneficio en 2025, según el MTC

Conductores en Perú que mantengan un historial sin infracciones de tránsito durante dos años obtendrán este beneficio en 2025, según el MTC

LEER MÁS
Menor de 13 años víctima de violación fallece tras ser forzada a dar a luz en zona rural de Huánuco

Menor de 13 años víctima de violación fallece tras ser forzada a dar a luz en zona rural de Huánuco

LEER MÁS
Cronograma de pago 2025 del Ministerio de Educación: ¿cuándo depositan los sueldos de docentes en agosto?

Cronograma de pago 2025 del Ministerio de Educación: ¿cuándo depositan los sueldos de docentes en agosto?

LEER MÁS
Dos proyectos de ley proponen que docentes retiren el 50% de su CTS para primera casa o estudios de sus hijos

Dos proyectos de ley proponen que docentes retiren el 50% de su CTS para primera casa o estudios de sus hijos

LEER MÁS

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Eduardo Arana y ministros llegan a isla Santa Rosa en medio del anuncio que realizará Gustavo Petro desde Leticia

Eduardo Arana y ministros llegan a isla Santa Rosa en medio del anuncio que realizará Gustavo Petro desde Leticia

Gustavo Petro y su mensaje al Gobierno de Boluarte: "Hoy a las 10 a. m. en Leticia (..) Colombia no perderá su río Amazonas"

El cambio radical de Katty García: se alejó de la televisión, se casó con empresaria peruana y ahora triunfa en empresa de limpieza en EE.UU.

Sociedad

Dos proyectos de ley proponen que docentes retiren el 50% de su CTS para primera casa o estudios de sus hijos

Dos proyectos de ley proponen que docentes retiren el 50% de su CTS para primera casa o estudios de sus hijos

Historiador sanmarquino asegura que conflicto por Isla Santa Rosa en Loreto se debe a fines comerciales: "El acuerdo fue ratificado, no hay nada que discutir"

Temblor en Perú HOY, 7 de agosto: ¿a qué hora y dónde ocurrió el último sismo vía IGP?

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Eduardo Arana y ministros llegan a isla Santa Rosa en medio del anuncio que realizará Gustavo Petro desde Leticia

Eduardo Arana y ministros llegan a isla Santa Rosa en medio del anuncio que realizará Gustavo Petro desde Leticia

Gustavo Petro y su mensaje al Gobierno de Boluarte: "Hoy a las 10 a. m. en Leticia (..) Colombia no perderá su río Amazonas"

Fiscalía pide más de 22 años de prisión contra congresista José Luna Gálvez por el delito de organización criminal

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota