Sociedad

Estadio San Genaro de Chorrillos es convertido en botadero de basura: vecinos denuncian el abandono de obra de más de S/25 millones

La Municipalidad de Chorrillos utiliza el interior del estadio San Genaro para depositar enormes cantidades de basura, lo que afecta a los vecinos aledaños por la exposición a enfermedades y plagas.

El Estadio San Genaro se ubica en el distrito limeño de Chorrillos.
El Estadio San Genaro se ubica en el distrito limeño de Chorrillos. | Foto: composición LR/Francisco Erazo/URPI-LR

Vecinos de Chorrillos denuncian que la municipalidad del distrito utiliza el estadio San Genaro como un botadero de basura. El interior de la infraestructura, cuya construcción se inició hace más de 10 años, y que nunca se concretó, funciona actualmente como depósito de grandes cantidades de desechos.

En 2012, con una inversión de cerca de S/28 millones, el estadio San Genaro prometía ser un nuevo escenario de partidos de fútbol en la capital peruana. Sin embargo, los vecinos del lugar denuncian que ahora funciona como botadero municipal, lo que afecta a todas las personas que viven a su alrededor.

PUEDES VER: Peruana genera controversia al llevar a su nieto al malecón de Chorrillos para ver el tsunami: "Nunca lo he visto"

lr.pe

Estadio San Genaro funciona como botadero de basura municipal

El viernes 7 de agosto, un grupo de residentes del asentamiento humano San Genaro protestó en los exteriores del estadio, debido a que la Municipalidad de Chorrillos usa el coliseo inconcluso como botadero de basura desde hace cerca de un mes. "Aparte del mal olor que hay, eso genera enfermedades. Aparte de las moscas, las ratas y que el mismo olor las atrae", detalló un vecino del lugar.

En los exteriores del lugar también se acumula basura. En particular, desde los hogares de los vecinos de San Genaro se puede ver cómo el interior del estadio desecha grandes cantidades de desechos. Un residente comentó a la República que se estaría usando arena y tierra para tapar los restos acumulados en el lugar.

PUEDES VER: Escondía celulares robados en su zapato: cae 'cogotero' tras golpear y robar a escolar en Chorrillos

lr.pe

Respuesta de la Municipalidad de Chorrillos ante el estado del estadio San Genaro

El alcalde de la Municipalidad de Chorrillos, Fernando Velasco Huamán, precisó que la construcción del estadio, que se inició en 2012, se ejecutó sin expediente técnico ni documento que valide el gasto de S/28 millones. La autoridad precisó que la fachada del estadio San Genaro presenta daños estructurales, fisuras y roturas.

“Lamentablemente, este estadio ha sido construido sobre un relleno sanitario”, precisó el alcalde. La comuna de Chorrillos señaló que realizó acciones de limpieza del estadio. Adicionalmente, se ha contratado una empresa especializada para evaluar los daños estructurales y entregar un informe que permita hacer las correcciones necesarias y poner a disposición de los vecinos el estadio.

