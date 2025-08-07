HOY

Sociedad

Corte de luz en Arequipa: estos son los distritos afectados del 8 al 11 de agosto, según Seal

Seal anuncia cortes de luz programados en Arequipa para mantenimiento de redes. Las interrupciones afectarán diversas zonas y durarán menos de 10 horas, según la empresa.

La Sociedad Eléctrica del Sur Oeste (Seal) anunció nuevos cortes programados de electricidad en distintas zonas de Arequipa, como parte de sus labores de mantenimiento y reforzamiento de redes. Las interrupciones, que afectarán a diversas subestaciones, tendrán una duración máxima de 10 horas, según detalló la empresa.

Seal recomendó a los usuarios mantenerse informados a través de sus canales oficiales, donde se publicarán los detalles actualizados de los horarios y sectores afectados. Asimismo, instó a la población a tomar las precauciones necesarias durante el desarrollo de los trabajos para evitar inconvenientes.

lr.pe

Corte de luz en Arequipa: horarios y distritos afectados

Corte de luz 8 de agosto

Alca - La Unión

  • Motivo: mejoramiento de línea primaria en 22.9 kV entre Misapuquio y Cotahuasi
  • Zonas afectadas: urbanizaciones y anexos de los distritos de Alca, Charcana, Cotahuasi, Huaynacotas, Pampamarca, Puyca, Quechualla, Tomepampa, Toro; Cucho Rancho y Umachulcco en Cayarani; Misapuquio en Orcopampa
  • Horario: 7:00 a. m. a 4:00 p. m.

Acarí y Bella Unión - Arequipa

  • Motivo: subsanación de deficiencias del procedimiento 014-2022
  • Zonas afectadas: urbanizaciones del distrito de Acarí (Amato, anexo de Chocavento) y del distrito de Bella Unión (Ampliación El Molino, anexo Ampliación Huaroto, anexo El Molino, anexo Huaroto, anexo La Joya, Cruz Pata, Humarote, Machaynioc, Mallco, Otapara, sector Alto Chocavento, UPIS Miraflores)
  • Horario: 7:30 a. m. a 3:30 p. m.

Aplao - Arequipa

  • Motivo: mantenimiento de redes de media tensión
  • Zonas afectadas: Andamayo 1 y 2, anexo Central zonas 1 y 2, Buenos Aires, canal Luchea, Huatipilla Baja, La Nueva Central, Luchea 1 y 2, Ongoro, Ongoro Bajo, San José de Huatiapilla Alta
  • Horario: 8:00 a. m. a 2:00 p. m.

Cerro Colorado - Arequipa

  • Motivo: subsanación de deficiencias (Proc. 228-2009-OS/CD)
  • Zonas afectadas: Aptasa, Centro Comercial Las Malvinas, La Alborada, La Cuarentenaria, Parque Industrial Río Seco, Santa María
  • Horario: 8:00 a. m. a 1:00 p. m.

lr.pe

Corte de luz 9 de agosto

Cerro Colorado - Arequipa

  • Motivo: mantenimiento de celdas de alimentadores, pruebas eléctricas a transformador de potencia (resistencia de devanados en todos los taps), reparación de fuga de Buchholz, cambio de silicagel.
  • Zonas afectadas: Irrigación El Cural Lateral 8.
  • Horario: 7:30 a. m. a 3:30 p. m.

Sachaca - Arequipa

  • Zonas afectadas: 1° de Julio de Alto Arguedas, 28 de Julio, 7 de Junio, Alto de Amados, Alto Guadalupe, Arancota, Buena Vista, Chiriguana, Corazón de Jesús, El Bosque, Huaranguillo, Pedro Vilcapaza, San Jerónimo, Santa María de Guadalupe Zona A, Santa Rita, Tío Chico, Tío Grande, Villa El Triunfo Zona A y B.
  • Horario: 7:30 a. m. a 3:30 p. m.

Tiabaya - Arequipa

  • Zonas afectadas: 8 de Diciembre, Alata, Asociación de Productores Agrícolas Sarapampa Paraíso Rural, Chusicani, El Cural Lateral 1, La Molina, Los Perales, Los Tunales, Micaela Bastidas, Nueva Esperanza, Pampas Nuevas, Patasagua (alta y baja), San José de Tiabaya, San Pedro, Santa Rita, Santa Teresa, Tiabaya, Virgen de las Peñas Zona A y Virgen de las Peñas.
  • Horario: 7:30 a. m. a 3:30 p. m.

Uchumayo - Arequipa

  • Zonas afectadas: Alto Cerro Verde, Cerro Verde, Congata, El Arenal, El Carmen de Congata I y II, El Huayco, El Nazareno, El Trébol de Uchumayo, Estación de Uchumayo, Frente al Sol, Ignacio Álvarez Thomas Sectores I y II, Irrigación El Cural Lateral 7, Los Diamantes, Nueva Leticia, Pan de Azúcar, Pueblo Libre, Santa Teresa Zona A, Uchumayo y Villa Unión.
  • Horario: 7:30 a. m. a 3:30 p. m.

Socabaya - Arequipa

  • Zonas afectadas: Urbanizaciones Humanidad, La Mansión de Socabaya, La Rinconada Pre Urbano, Las Peñas, Nueva Fecia, Santa Martha, Villa Jerusalén
  • Horario: De 7:30 a. m. a 3:30 p. m.

Bella Unión - Caravelí

  • Motivo: Mantenimiento de redes en media tensión
  • Zonas afectadas: Fundo Santa Julio, Sector Coquito, Fundo Los Olivos, Fundo Santa Sofía, Empres Minera Los Molles
  • Horario: De 7:30 a. m. a 1:30 p. m.

Corte de luz 11 de agosto

Arequipa

  • Zonas afectadas: Urb. Selva Alegre, Av. Arequipa
  • Motivo: Cambio de transformador a 100 kVA
  • Horario: 08:00 a 13:00

lr.pe

¿Cómo revisar el recibo de Seal?

Los usuarios tienen la posibilidad de consultar su consumo eléctrico actual y de hasta cinco meses anteriores a través del portal web Consulta. Además, también pueden acceder a esta información mediante la red social WhatsApp, como parte de los canales digitales disponibles.

  • Los interesados deben ingresar al siguiente link: https://app.seal.com.pe/WebConsulta/busquedarapida/buscarapidac.
  • Luego de ello, debes escribir el número de contrato que te corresponde y luego presionar 'buscar'.
  • Allí podrás visualizar el costo de la última deuda y también posiblemente las anteriores.
  • También figura el consumo de kilovatios por hora, el periodo, el nombre del cliente y la fecha de vencimiento de la deuda.
  • Los usuarios podrán comparar sus gastos de los últimos meses.

Recomendaciones ante cortes de luz

Ante los cortes de luz programados de energía eléctrica anunciados por la Sociedad Eléctrica del Sur Oeste (Seal) en varios distritos de Arequipa, es importante que los ciudadanos tomen medidas preventivas para reducir inconvenientes durante el periodo de interrupción del servicio. A continuación, te compartimos algunas recomendaciones útiles para afrontar estos cortes de manera segura y organizada:

  • Carga previamente tus dispositivos móviles.
  • Mantén reservas de agua potable si dependes de sistemas eléctricos para su distribución.
  • Desconecta electrodomésticos para evitar daños por picos de voltaje.
  • Usa linternas a pilas en lugar de velas para mayor seguridad

