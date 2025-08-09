HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Cuatro homicidios en las últimas 24 horas

Según el conteo diario de La República, hasta el 8 de agosto iban 4.768 asesinatos, a los cuales se suman 4 víctimas más en el gobierno de Boluarte: 4.772.

Víctimas fueron ultimadas a balazos. Foto: composición LR.
Víctimas fueron ultimadas a balazos. Foto: composición LR.

Una nueva jornada donde el crimen cobró víctimas en el territorio nacional. Se reportan que durante las últimas 24 horas al menos cuatro personas fueron asesinadas. Los homicidios ocurrieron en el Callao, la provincia de Huaura en la región Lima, así como las regiones de La Libertad y Tumbes.

Según el conteo diario y oficial de La República, en lo que va del año se han contabilizado 4.772 crímenes en el país.

PUEDES VER: Extorsiones crecen sin piedad: “Si no se ‘alinean’, hay bala o muerte"

lr.pe

Feroz balacera deja un muerto y dos heridos en Huaura

La violencia volvió a teñir de sangre las calles de la provincia de Huaura. En el sector de Cinco Esquinas, distrito de Hualmay, un ataque armado perpetrado por presuntos sicarios dejó una persona muerta y dos gravemente heridas. La víctima fatal, identificada como Elvis Freddy Cornelio Paredes (21), llegó sin vida al Hospital Regional de Huacho.

Los heridos, César William Aranda García y Carlos Conde Mattos, permanecen hospitalizados con pronóstico reservado. En la escena del crimen, la Policía halló más de once casquillos de bala, una clara evidencia de la violencia y la precisión con la que actuaron los atacantes. Las autoridades ya iniciaron las investigaciones correspondientes para dar con el paradero de los responsables de este brutal crimen.

Balacera en Santa Marina Sur deja un muerto en el Callao

Un nuevo hecho de violencia enluta al primer puerto. La tarde del viernes 8 de agosto se registró una balacera en la zona de Santa Marina Sur, a la altura del Block 12, cerca de la capilla del sector.

Según testigos, dos sujetos encapuchados abrieron fuego contra un hombre identificado como Paolo Jonathan De La Cruz Chong (40), quien fue trasladado de emergencia al Hospital Daniel Alcides Carrión, donde se confirmó su deceso.

Cuerpo de hombre es hallado con un balazo en la cabeza en Trujillo

El cuerpo de un hombre de aproximadamente 45 años fue hallado la mañana de este sábado en un descampado en la provincia de Trujillo, región La Libertad. El cadáver presentaba un balazo en la cabeza. Todavía no se esclareció si la víctima fue ultimada en dicho lugar o si su cuerpo fue arrastrado desde otro punto.

El cadáver fue divisado cerca de las 8 a.m. en el distrito de Víctor Larco, por la asociación Caballos de Paso, vestía un buzo azul y zapatillas blancas, pero no llevaba ningún tipo de documento que lo ayude a identificar.

Vecinos del sector mencionaron que es constante la inseguridad en la zona, sobre todo con la comisión de robos. Exigieron mayor patrullaje de parte de las autoridades ediles y de la PNP.

Acribillan a hombre al mediodía en local de Tumbes

Un hombre todavía sin identificar fue asesinado a balazos este sábado 9 de agosto, en la provincia de Zarumilla, región de Tumbes. El crimen ocurrió cerca de la 1 p.m. en un local por el boulevard de Zarumilla. Según testigos, un sujeto desconocido ingresó al recinto y disparó en varias oportunidades contra la víctima, quien falleció de manera instantánea.

Se conoce que la Policía detuvo a un sospechoso del crimen. Mientras tanto, los vecinos de la zona reclamaron por mayor presencia de las fuerzas del orden, debido a que este último homicidio ocurrió en un horario en que las familias salen a almorzar.

