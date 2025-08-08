HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Sociedad

Extorsiones crecen sin piedad: “Si no se ‘alinean’, hay bala o muerte"

Mafias envían videos a dueños de empresa de transporte y amenazan con matar a choferes si no pagan ‘cupos’ en Lunahuaná, distrito turístico de Cañete. Pobladores temen que este delito se extienda por esta apacible zona, al sur de Lima.

Policía ejecuta operativos en distintos accesos a Lunahuaná y otros distritos de Cañete para frenar la delincuencia.
Policía ejecuta operativos en distintos accesos a Lunahuaná y otros distritos de Cañete para frenar la delincuencia.

En los veinte años en los que Abraham y su esposa residen en Lunahuaná, ubicada en Cañete, a dos horas y media al sur de Lima, nunca habían tenido miedo de quedarse en casa o salir a pasear hasta que, hace unos días, una banda criminal envió a los transportistas un video con la advertencia de pagar el dinero que exijan si no quieren morir.

“Escuchen, este primer comunicado vara para las tres empresas (de transporte) Cheche, Lévano Vip y San Francisco de Asís, escuchen, tienen que alinearse, a partir de ahora nosotros estamos encargados del cobro, aquel que no se alinee ya sabe lo que va a pasar (se escuchan sucesivos disparos)”.

Este es el mensaje que han recibido los choferes y propietarios de los vehículos que cubren la ruta Imperial-Lunahuaná-Pacarán.

PUEDES VER: Extorsiones alcanzan niveles históricos en 18 regiones del país: estas son las cifras

lr.pe

“Estamos llenos de miedo, nos hemos unido para tomar medidas porque nos sentimos abandonados por las autoridades”, dijo Abraham quien lamentó que las extorsiones hayan llegado hasta esa zona turística de Lima sin ningún freno.

Este delito se está extendiendo también a otros distritos tal como ya han acorralado a empresas, comercios y hasta al transporte público, a los que bandas criminales exigen cuotas que a veces sobre pasan los 10.000 soles

A nivel nacional, las denuncias de extorsiones se han multiplicado en los últimos años. Solo en los primeros siete meses de este año en Lima Metropolitana se incrementó el 54.5 %, en el callao 52.1 %, Piura 56.3 % y en Tumbes 72.1% en comparación al mismo periodo del año pasado.

De acuerdo al Observatorio Nacional de Seguridad Ciudadana y al Sistema de Denuncias Policiales (Sidpol), en 18 regiones hay un aumento significativo de este flagelo.

El analista de datos, Juan Carbajal, confirmó que la cantidad de denuncias registradas por extorsión entre enero y julio, se incrementó en 28.1% con respecto al mismo período del año 2024.

También sostiene que en Lima Metropolitana y en el Callao las denuncias por este delito se han incrementado en más del 50% con respecto al año pasado (enero-julio).

Cada 19 minutos se registra, en promedio, una denuncia por extorsión a nivel nacional.  Son, en promedio 75 denuncias diarias, tras 212 días del 2025”, asegura el especialista.

Otros expertos en seguridad, como Wilfredo Pedraza, alertan de las millonarias ganancias que sigue dejando a las bandas este delito.

PUEDES VER: En Perú hay 5 mil muertes violentas, casi 6 mil extorsiones y 3 mil hurtos diarios de celulares

lr.pe

Solo en San Juan de Lurigancho cada mototaxista paga dos 5 soles diarios. Eso, sumado a las extorsiones al transporte y a negocios, representa miles y miles de dólares anuales para esta estructura criminal.

Amenazas, ataques y asesinatos

El aumento exponencial de los ‘cupos’ o ‘vacunas’ como se conoce popularmente a las extorsiones, ha llevado a algunos dueños de ómnibus urbanos a eliminar el servicio en algunos sectores y a pagar para poder trabajar.

“Si hoy piden 10 mil soles y yo accedo, en una semana o dos piden 2 mil o mil más, y si no se paga al día siguiente hay bala en el carro o matan a chóferes”, relató el gerente de una asociación de transporte, quien pidió la reserva de su nombre por miedo a represalias.

Notas relacionadas
Extorsiones alcanzan niveles históricos en 18 regiones del país: estas son las cifras

Extorsiones alcanzan niveles históricos en 18 regiones del país: estas son las cifras

LEER MÁS
La coalición deja crecer las extorsiones en el Perú

La coalición deja crecer las extorsiones en el Perú

LEER MÁS
Reo que planeó secuestro del hijo del coronel Víctor Revoredo estaría involucrado en un nuevo caso de extorsión en Trujillo

Reo que planeó secuestro del hijo del coronel Víctor Revoredo estaría involucrado en un nuevo caso de extorsión en Trujillo

LEER MÁS
Conductores en Perú que mantengan un historial sin infracciones de tránsito durante dos años obtendrán este beneficio en 2025

Conductores en Perú que mantengan un historial sin infracciones de tránsito durante dos años obtendrán este beneficio en 2025

LEER MÁS
¿Cuáles son las preguntas del Censo 2025? Cédula censal incluye preguntas para conocer información demográfica

¿Cuáles son las preguntas del Censo 2025? Cédula censal incluye preguntas para conocer información demográfica

LEER MÁS
¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Pareja cae del segundo piso en Huánuco, mujer muere y hombre queda herido: cámaras graban el accidente

Pareja cae del segundo piso en Huánuco, mujer muere y hombre queda herido: cámaras graban el accidente

LEER MÁS
Historiador sanmarquino asegura que conflicto por Isla Santa Rosa en Loreto se debe a fines comerciales: "El acuerdo fue ratificado, no hay nada que discutir"

Historiador sanmarquino asegura que conflicto por Isla Santa Rosa en Loreto se debe a fines comerciales: "El acuerdo fue ratificado, no hay nada que discutir"

LEER MÁS
Conductores en Perú que mantengan un historial sin infracciones de tránsito durante dos años obtendrán este beneficio en 2025, según el MTC

Conductores en Perú que mantengan un historial sin infracciones de tránsito durante dos años obtendrán este beneficio en 2025, según el MTC

LEER MÁS
Sicarios matan a balazos a cobrador de bus "Tigrillo" en SMP: empresa es extorsionada desde mayo

Sicarios matan a balazos a cobrador de bus "Tigrillo" en SMP: empresa es extorsionada desde mayo

LEER MÁS
La olvidada avenida en Callao que será renovada por más de S/ 3.000 millones: conectará Canta Callao y av. Néstor Gambetta

La olvidada avenida en Callao que será renovada por más de S/ 3.000 millones: conectará Canta Callao y av. Néstor Gambetta

LEER MÁS
Fundación de Kylian Mbappé llegó a Perú: construyó cancha sintética y está por finalizar un colegio

Fundación de Kylian Mbappé llegó a Perú: construyó cancha sintética y está por finalizar un colegio

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Pagos MPPE esto se sabe HOY, 8 de agosto: Bono Especial de Vacaciones, subsidios para docentes y aumentos del Ministerio de Educación

¿Cuántas quincenas tiene un año calendario? Así puedes descubrir este misterio

Aumento del Bono de Guerra Económica de agosto 2025: fecha fija, nuevo monto y cómo cobrar en pocos pasos vía Sistema Patria

Sociedad

Expresidente de ATU, José Aguilar: "La fiscalización (de transporte) es debilitada por informales con respaldo congresal"

Confirman feriado no laborable el 13 de agosto en esta región del Perú: ¿quiénes podrán acceder a este descanso?

Reprograman nuevo paro en Lima y Callao para el 21 de agosto tras reuniones con gremios, según presidente de Anitra

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

JNJ insiste en reponer a Patricia Benavides como fiscal suprema: denuncia a la Fiscalía ante el Congreso

Martín Vizcarra EN VIVO: Poder Judicial evalúa pedido de 6 meses de prisión preventiva

Gobernador de Cusco anuncia nuevos trenes y manda indirecta a López Aliaga: "Nosotros no traemos chatarra"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota