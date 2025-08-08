Extorsiones crecen sin piedad: “Si no se ‘alinean’, hay bala o muerte"

Policía ejecuta operativos en distintos accesos a Lunahuaná y otros distritos de Cañete para frenar la delincuencia.

En los veinte años en los que Abraham y su esposa residen en Lunahuaná, ubicada en Cañete, a dos horas y media al sur de Lima, nunca habían tenido miedo de quedarse en casa o salir a pasear hasta que, hace unos días, una banda criminal envió a los transportistas un video con la advertencia de pagar el dinero que exijan si no quieren morir.

“Escuchen, este primer comunicado vara para las tres empresas (de transporte) Cheche, Lévano Vip y San Francisco de Asís, escuchen, tienen que alinearse, a partir de ahora nosotros estamos encargados del cobro, aquel que no se alinee ya sabe lo que va a pasar (se escuchan sucesivos disparos)”.

Este es el mensaje que han recibido los choferes y propietarios de los vehículos que cubren la ruta Imperial-Lunahuaná-Pacarán.

“Estamos llenos de miedo, nos hemos unido para tomar medidas porque nos sentimos abandonados por las autoridades”, dijo Abraham quien lamentó que las extorsiones hayan llegado hasta esa zona turística de Lima sin ningún freno.

Este delito se está extendiendo también a otros distritos tal como ya han acorralado a empresas, comercios y hasta al transporte público, a los que bandas criminales exigen cuotas que a veces sobre pasan los 10.000 soles

A nivel nacional, las denuncias de extorsiones se han multiplicado en los últimos años. Solo en los primeros siete meses de este año en Lima Metropolitana se incrementó el 54.5 %, en el callao 52.1 %, Piura 56.3 % y en Tumbes 72.1% en comparación al mismo periodo del año pasado.

De acuerdo al Observatorio Nacional de Seguridad Ciudadana y al Sistema de Denuncias Policiales (Sidpol), en 18 regiones hay un aumento significativo de este flagelo.

El analista de datos, Juan Carbajal, confirmó que la cantidad de denuncias registradas por extorsión entre enero y julio, se incrementó en 28.1% con respecto al mismo período del año 2024.

También sostiene que en Lima Metropolitana y en el Callao las denuncias por este delito se han incrementado en más del 50% con respecto al año pasado (enero-julio).

“Cada 19 minutos se registra, en promedio, una denuncia por extorsión a nivel nacional. Son, en promedio 75 denuncias diarias, tras 212 días del 2025”, asegura el especialista.

Otros expertos en seguridad, como Wilfredo Pedraza, alertan de las millonarias ganancias que sigue dejando a las bandas este delito.

Solo en San Juan de Lurigancho cada mototaxista paga dos 5 soles diarios. Eso, sumado a las extorsiones al transporte y a negocios, representa miles y miles de dólares anuales para esta estructura criminal.

Amenazas, ataques y asesinatos

El aumento exponencial de los ‘cupos’ o ‘vacunas’ como se conoce popularmente a las extorsiones, ha llevado a algunos dueños de ómnibus urbanos a eliminar el servicio en algunos sectores y a pagar para poder trabajar.

“Si hoy piden 10 mil soles y yo accedo, en una semana o dos piden 2 mil o mil más, y si no se paga al día siguiente hay bala en el carro o matan a chóferes”, relató el gerente de una asociación de transporte, quien pidió la reserva de su nombre por miedo a represalias.