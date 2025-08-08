Sicarios matan a balazos a cobrador de bus "Tigrillo" en SMP: empresa es extorsionada desde mayo

Un nuevo caso de asesinato en San Martín de Porres sacudió la noche del 7 de agosto. Un cobrador de la empresa de transporte público conocida como "Tigrillo" fue abatido tras recibir tres balazos. El hecho ocurrió con pasajeros a bordo y cuando el vehículo circulaba por la avenida Zarumilla, en SMP, tras informe de la Policía Nacional del Perú (PNP).

La víctima fue identificada como Gilbert Moisés Carhuavilca, un hombre de 31 años. Cabe destacar que no es el primer ataque contra la empresa en lo que va del presente año. El primer día de mayo de 2025, una de las unidades de la sucursal fue baleada en su paradero en la avenida Canto Grande, en el distrito de San Juan de Lurigancho.

Asesinan a conductor de bus "Tigrillo" en San Martín de Porres

De acuerdo con la PNP, la balacera se dio alrededor de las 20.00 horas el pasado 7 de agosto. El vehículo se movilizaba por la avenida Zamurilla. Según información preliminar, sicarios se habrían aproximado a bordo de una motocicleta para abrir una ráfaga contra la línea. La movilidad quedó con daños: las ventanas fueron perforadas por las balas.

Bus "Tigrillo" tras ataque en SMP. Foto: Francisco Erazo/LR

Tras el ataque, Gilbert Carhuavilca fue trasladado de inmediato, por su compañero de ruta y algunos pasajeros, al Hospital Cayetano Heredia para recibir atención médica. No obstante, falleció en el camino. Actualmente, el bus de la empresa El Tigrillo fue llevado hasta la Depincri de San Martín de Porres. En tanto, las autoridades vienen realizando las diligencias e investigaciones correspondientes para esclarecer los hechos.

Empresa es víctima de extorsión tras ataque en SJL

Según la Policía, los transportistas de la sucursal son obligados a pagar el monto de S/10 diarios por unidad a la compañía. En esa misma línea, deben desembolsar S/15.000 mensualmente a una banda criminal de extorsionadores.

Dichas exigencias, ocurren desde el último ataque en el patio de maniobras de la empresa, en Jicamarca (SJL). Un individuo armado abrió fuego contras las unidades estacionadas en la locación, además de dejar un sobre con un mensaje extorsivo dirigido a la empresa de ruta 1287.

