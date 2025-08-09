Mientras se agrava la inseguridad más de 8 mil vehículos PNP están inoperativos

La crisis de inseguridad que enfrentan los peruanos se ve agravada por la falta de recursos operativos en la Policía Nacional. Así lo revela un pormenorizado estudio elaborado por el Observatorio Nacional de Seguridad Ciudadana y la Dirección de Gestión de Conocimiento para la Seguridad

tras obtener información de la Dirección de Logística y la Dirección de Administración de la PNP sobre el estado de los vehículos asignados a la institución.

La respuesta genera gran preocupación, pues revela que más de 8 mil vehículos están inoperativos. “Esto representa el 40% de su flota vehicular a nivel nacional”, sostiene el ingeniero y analista de datos, Juan Carbajal.

Se trata de patrullas, motos y automóviles que se encuentran fuera de servicio, dificultando la labor de vigilancia y control.

Según cifras actualizadas al 31 de julio del presente año hay en total 20.408 vehículos en la Policía Nacional. De ellos 1.141 son autos, 8.343 camionetas, 9.930 motocicletas y otros 994 (motonáutica, cuatrimoto, camión, deslizador, ómnibus porta tropa, minibús, etc).

De estas unidades, 12.219 están operativas, 3.354 se encuentran en condición de inoperativo recuperable y hay 4.835 que están inoperativo irrecuperable.

El informe también da cuenta de acuerdo a la procedencia de las unidades: por afectación en uso hay 2.969, en situación de alquilado 498, como compra directa 11.273, por convenios 347, por donación 4.138, de la Oficina Ejecutiva de Control de Drogas 570, del Programa nacional de Bienes Incautados 437 mientras que otros son 176 (convenios, asignación temporal, reposición, transparencia.

Hay otros datos reveladores. De las 9.930 motocicletas, 6.169 están operativas; 1.660 inoperativas recuperables; y 2.101 están en situación de inoperativos irrecuperables.

En tanto que, de las 8.343 camionetas están operativas 5.028; asimismo, 1.362 están operativo recuperables y 1.953 inoperativos irrecuperables.

El estudio señala además que, de los 1.141 autos, 570 están operativos; 103 están en situación de inoperativo recuperables; y 468 permanecen como inoperativos irrecuperables. De las 994 unidades que están en condición de otros 452 están operativos, 229 inoperativo recuperables y 313 inoperativos irrecuperables.

Del total de la flota vehicular, 9.739 son de las unidades especializadas y de ellas 6.597 (67.74%) están operativos, mientras que 7.308 son de comisarías básicas de los cuales 4.417 (60.44%) están operativos.

Hay también 2.107 unidades asignadas a labores administrativas, 824 de patrullaje de carretera, 229 de comisarías especializadas y 201 de Puesto de Vigilancia de Fronteras.

Vehículos menores de 10 años son 9.561 (46.8%) que están operativos; 2.132 (10.4%) inoperativo recuperables; y 1.302 (6.4%) inoperativo irrecuperable. Mientras que, vehículos con una antigüedad de 11 a 25 años hay 2.568 (12.6%) operativos y 2.750 (13.5%) inoperativos irrecuperables.

“NO COMPRAN PATRULLEROS”

Al respecto, el exdirector de la Policía Nacional, Eduardo Pérez Rocha, dijo con preocupación que los vehículos siguen sin funcionar mientras las cifras de inseguridad son alarmantes y la percepción de inseguridad ha aumentado entre los ciudadanos, quienes diariamente reportan casos de extorsiones, robos, homicidios y hechos violentos en diferentes localidades.

El exoficial cuestionó la compra de 168 vehículos, valorizado en un total de S/17.3 millones, según reveló un informe del diario La República, señalando que se trata de una decisión cuestionable frente a las múltiples carencias que enfrenta la institución policial.

“La institución no tiene patrulleros porque este gobierno no ha comprado”, señaló tras recordar que la institución carece actualmente de elementos fundamentales para su operatividad diaria: armamento, munición, chalecos antibalas, uniformes y maletines de criminalística. También, criticó la falta de tecnología moderna para el combate del crimen, especialmente en áreas como la georreferenciación y la lucha contra la extorsión.