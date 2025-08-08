HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Sujeto denunciado por tocamientos indebidos a actriz en Surquillo enfrentará comparecencia con restricciones

La Corte Superior de Justicia de Lima dispuso una serie de reglas de conducta al denunciado, Guillermo Soto Meléndez, como la prohibición de acercarse a la actriz. Aún el detenido sigue siendo investigado por el delito de tocamientos indebidos.

La actriz denunció que sufrió tocamientos indebidos por parte de un sujeto en la avenida República Panamá, en Surquillo.
La actriz denunció que sufrió tocamientos indebidos por parte de un sujeto en la avenida República Panamá, en Surquillo. | Foto: composición LR | Kimberly Pérez

El Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Superior de Justicia de Lima (CSJL) ordenó comparecencia con restricciones por el plazo de seis meses contra Guillermo Soto Meléndez. Dicha medida se llevó a cabo en el marco de la investigación que realiza la Fiscalía por el delito de tocamientos indebidos en agravio de la actriz peruana Kimberly Pérez.

Durante la audiencia, el investigado no aceptó ser autor del ilícito y, luego de ello, las autoridades informaron que remitirán el expediente al Juzgado Penal Unipersonal para el inicio del juicio oral.

"El juez del Juzgado de Investigación Preparatoria dispuso una serie de reglas de conducta que Soto Meléndez deberá cumplir entre las cuales detalla la prohibición de acercarse o comunicarse con la agraviada con fines de agresión física o psicológica, entre otras", informó la CSJL.

PUEDES VER: Las acciones legales que pueden tomar las mujeres que sufren de tocamientos indebidos, tras caso de Korina Rivadeneira

lr.pe

Actriz denunció a sujeto por tocamientos indebidos en Surquillo

La actriz Kimberly Pérez denunció que fue víctima de tocamientos indebidos por parte de Soto Meléndez, cuando se encontraba caminando por la avenida República Panamá, en Surquillo. La artista informó que, tras el ataque, el sujeto intentó huir, pero dos transeúntes la ayudaron a detenerlo. Luego de ello, lo enfrentó y llamó a la Policía Nacional del Perú (PNP) para formalizar la denuncia.

"Yo estaba saliendo del gimnasio. Estaba caminando por la avenida Panamá, unos pasos detrás de mí, este sujeto se precipitó y tocó mi glúteo derecho. Yo reaccioné, le toqué el hombro y lo cuestioné, le pregunté si lo que acababa de hacer era tocarme. Él se fue corriendo y dos transeúntes lo persiguieron y lograron detenerlo. Lo redujeron para que no se escapara y yo pudiera tomar las acciones correspondientes", declaró en entrevista con Panamericana Televisión.

PUEDES VER: Denuncian que profesor realizó tocamientos indebidos a una alumna en colegio de Piura: sujeto se encuentra prófugo

lr.pe

Canal de ayuda

Si eres o conoces a alguien que ha sido afectada o involucrada en hechos de violencia familiar o sexual, comunícate de manera gratuita a la Línea 100 del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, que cuenta con un equipo especializado en “brindar información, orientación y soporte emocional”. Además, la Línea 100 tiene la facultad de derivar los casos de violencia familiar o sexual más graves a los Centros de Emergencia Mujer o al Servicio de Atención Urgente.

Este servicio atiende las 24 horas, todos los días del año (incluye feriados). Recuerda que, ante una emergencia, los números de teléfono a los que te puedes comunicar son el 116, número de los bomberos, o al 105, número de la Central de Emergencia de la Policía Nacional del Perú.

