HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
EN VIVO | La 'U' marca el 1 a 0 ante Sport Boys
EN VIVO | La 'U' marca el 1 a 0 ante Sport Boys     EN VIVO | La 'U' marca el 1 a 0 ante Sport Boys     EN VIVO | La 'U' marca el 1 a 0 ante Sport Boys     
Sociedad

Madre de Kylian Mbappé es fan de la comida peruana: "Las alverjitas verdes me han encantado"

Fayza Lamari, madre de la estrella del fútbol Kylian Mbappé, visitó una olla común de Ancón como parte del trabajo de la fundación de su hijo.

Fayza Lamari, madre de Mbappé, destacó la hospitalidad de la mujer peruana
Fayza Lamari, madre de Mbappé, destacó la hospitalidad de la mujer peruana | Olla y Sazón / YouTube / Latina | Composición LR

Fayza Lamari, la madre de Kylian Mbappé, continúa la labor social de su hijo en el distrito limeño de Ancón, y este sábado 9 de agosto visitó la olla común 'María Fe', donde confesó a la prensa su gran amor por platos de la comida peruana como el ceviche, la causa rellena y las alverjitas verdes, además de destacar el empuje y la hospitalidad de las mujeres de nuestro país.

La visita de Lamari se da como parte de las actividades de "Inspired by KM", fundación de su célebre hijo que, entre otras cosas, ha impulsado la construcción de una cancha sintética en Ancón, con el fin de ayudar las habilidades deportivas de los jóvenes de la zona; y la distribución de víveres a las familias humildes del lugar.

PUEDES VER: ¿Qué vínculo tiene Kylian Mbappé con Perú y por qué la presencia de su madre en nuestro país ha causado furor?

lr.pe

Madre de Mbappé dice que platos peruanos le han "encantado"

En declaraciones brindadas este sábado 9 de agosto, Fayza Lamari mencionó algunos de los platillos típicos que más le fascinaron durante su visita al Perú. "El ceviche, la causa, las alverjitas verdes con pollo y arroz... Me han encantado", señaló ante los medios de prensa, ayudada por una traductora.

La madre de Kylian Mbappé comió en la cocina de María Fe, una olla común de la zona, durante su estadía en el Perú. Consultada sobre que le gustó más del Perú, respondió: "Las personas, sonrientes siempre. Y nosotros (los franceses) que somos un poco difíciles, (pero) acá nos han recibido con las manos abiertas, nos han querido", comentó.

PUEDES VER: El megaproyecto de Lima Norte que tendrá una inversión de más de US$720 millones y generará más 100.000 puestos de trabajo: conectará Puerto de Chancay y el Aeropuerto Jorge Chávez

lr.pe

Lamari también destacó que su intención es darle a los menores de la zona un lugar donde estudiar y desarrollarse. "Muchas gracias. ¡Vivan las mujeres!", fueron las palabras en español con que la filántropa cerró su intervención.

Así es la labor de la fundación de Kylian Mbappé en Perú

La fundación "Inspired by KM" del futbolista Kylian Mbappé ha desplegado a 24 trabajadores franceses para la construcción de una cancha de fútbol con césped sintético para los menores de Ancón, que incluyó la edificación de las tribunas y el pintado de mesas y murales en las instalaciones. Además, se realizó la distribución de víveres a los vecinos de la zona.

Creada en 2020 por el astro de la selección francesa y hoy del Real Madrid, "Inspired by KM" tiene la misión de apoyar a niñas y niños de bajos recursos económicos y en situación vulnerable de distintas zonas del mundo, a través de la creación de oportunidades educativas, deportivas y culturales.

Notas relacionadas
Mamá de Kylian Mbappé es recibida con polladas por vecinos de Ancón: madre del delantero del Real Madrid realizó campañas de ayuda social

Mamá de Kylian Mbappé es recibida con polladas por vecinos de Ancón: madre del delantero del Real Madrid realizó campañas de ayuda social

LEER MÁS
Fundación de Kylian Mbappé llegó a Perú: construyó cancha sintética y brindó ayuda social a vecinos de Ancón

Fundación de Kylian Mbappé llegó a Perú: construyó cancha sintética y brindó ayuda social a vecinos de Ancón

LEER MÁS
Mamá de Kylian Mbappé llegó a Ancón para ver los avances de la fundación de su hijo en Perú: también ayudó a una olla común

Mamá de Kylian Mbappé llegó a Ancón para ver los avances de la fundación de su hijo en Perú: también ayudó a una olla común

LEER MÁS
Conductores en Perú que mantengan un historial sin infracciones de tránsito durante dos años obtendrán este beneficio en 2025

Conductores en Perú que mantengan un historial sin infracciones de tránsito durante dos años obtendrán este beneficio en 2025

LEER MÁS
¿Cuáles son las preguntas del Censo 2025? Cédula censal incluye preguntas para conocer información demográfica

¿Cuáles son las preguntas del Censo 2025? Cédula censal incluye preguntas para conocer información demográfica

LEER MÁS
¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Historiador sanmarquino asegura que conflicto por Isla Santa Rosa en Loreto se debe a fines comerciales: "El acuerdo fue ratificado, no hay nada que discutir"

Historiador sanmarquino asegura que conflicto por Isla Santa Rosa en Loreto se debe a fines comerciales: "El acuerdo fue ratificado, no hay nada que discutir"

LEER MÁS
Censista peruana desaparece en La Libertad y familia pide ayuda en búsqueda: "Su chaleco, gorro y tablet de INEI estaban ahí”

Censista peruana desaparece en La Libertad y familia pide ayuda en búsqueda: "Su chaleco, gorro y tablet de INEI estaban ahí”

LEER MÁS
Mamá de Kylian Mbappé llegó a Ancón para ver los avances de la fundación de su hijo en Perú: también ayudó a una olla común

Mamá de Kylian Mbappé llegó a Ancón para ver los avances de la fundación de su hijo en Perú: también ayudó a una olla común

LEER MÁS
Docentes rendirán dos pruebas en octubre: una será para ascensos y otra para nombramientos en Cetpros

Docentes rendirán dos pruebas en octubre: una será para ascensos y otra para nombramientos en Cetpros

LEER MÁS
Lloviznas y frío continuarán en Lima este fin de semana: estos son los distritos más afectados, según Senamhi

Lloviznas y frío continuarán en Lima este fin de semana: estos son los distritos más afectados, según Senamhi

LEER MÁS
Más de S/ 3.000 millones para transformar la olvidada avenida Los Alisos: conectará Canta Callao y av. Néstor Gambetta

Más de S/ 3.000 millones para transformar la olvidada avenida Los Alisos: conectará Canta Callao y av. Néstor Gambetta

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Cerro Porteño vs Nacional transmisión EN VIVO del partido por la jornada 7 de la liga paraguaya

INEI alerta sobre falsos funcionarios que buscan estafar en viviendas en Censo 2025: ¿cómo identificarlos?

INEI publica resultados de evaluación para censistas 2025: revisa el link oficial y cronograma completo

Sociedad

INEI alerta sobre falsos funcionarios que buscan estafar en viviendas en Censo 2025: ¿cómo identificarlos?

INEI publica resultados de evaluación para censistas 2025: revisa el link oficial y cronograma completo

Más del 50 % de centros de salud primarios en Perú no operan bien: zonas rurales sin especialidades básicas

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Perú enviará nota de protesta a Colombia por violar espacio aéreo: avión colombiano sobrevoló Santa Rosa

"Santa Rosa es del Perú”: colombianos en Leticia en desacuerdo con Gustavo Petro

Juliana Oxenford critica a Gustavo Petro tras su discurso en Leticia: "Tiene una idea absurda de la propia historia"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota