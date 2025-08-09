Madre de Kylian Mbappé es fan de la comida peruana: "Las alverjitas verdes me han encantado"
Fayza Lamari, madre de la estrella del fútbol Kylian Mbappé, visitó una olla común de Ancón como parte del trabajo de la fundación de su hijo.
Fayza Lamari, la madre de Kylian Mbappé, continúa la labor social de su hijo en el distrito limeño de Ancón, y este sábado 9 de agosto visitó la olla común 'María Fe', donde confesó a la prensa su gran amor por platos de la comida peruana como el ceviche, la causa rellena y las alverjitas verdes, además de destacar el empuje y la hospitalidad de las mujeres de nuestro país.
La visita de Lamari se da como parte de las actividades de "Inspired by KM", fundación de su célebre hijo que, entre otras cosas, ha impulsado la construcción de una cancha sintética en Ancón, con el fin de ayudar las habilidades deportivas de los jóvenes de la zona; y la distribución de víveres a las familias humildes del lugar.
Madre de Mbappé dice que platos peruanos le han "encantado"
En declaraciones brindadas este sábado 9 de agosto, Fayza Lamari mencionó algunos de los platillos típicos que más le fascinaron durante su visita al Perú. "El ceviche, la causa, las alverjitas verdes con pollo y arroz... Me han encantado", señaló ante los medios de prensa, ayudada por una traductora.
La madre de Kylian Mbappé comió en la cocina de María Fe, una olla común de la zona, durante su estadía en el Perú. Consultada sobre que le gustó más del Perú, respondió: "Las personas, sonrientes siempre. Y nosotros (los franceses) que somos un poco difíciles, (pero) acá nos han recibido con las manos abiertas, nos han querido", comentó.
Lamari también destacó que su intención es darle a los menores de la zona un lugar donde estudiar y desarrollarse. "Muchas gracias. ¡Vivan las mujeres!", fueron las palabras en español con que la filántropa cerró su intervención.
Así es la labor de la fundación de Kylian Mbappé en Perú
La fundación "Inspired by KM" del futbolista Kylian Mbappé ha desplegado a 24 trabajadores franceses para la construcción de una cancha de fútbol con césped sintético para los menores de Ancón, que incluyó la edificación de las tribunas y el pintado de mesas y murales en las instalaciones. Además, se realizó la distribución de víveres a los vecinos de la zona.
Creada en 2020 por el astro de la selección francesa y hoy del Real Madrid, "Inspired by KM" tiene la misión de apoyar a niñas y niños de bajos recursos económicos y en situación vulnerable de distintas zonas del mundo, a través de la creación de oportunidades educativas, deportivas y culturales.