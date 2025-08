Debido a la reciente tragedia ocurrida en la avenida Alfonso Ugarte, el alcalde de Ancón, Samuel Daza, emitió un comunicado en donde responsabiliza al presidente de la Autoridad de Transporte Urbano de Lima y Callao (ATU), Jaime Romero Bonilla, por la "inacción ante el caos del transporte público".

Recordemos que Jaime Bonilla asumió el cargo como presidente de ATU recientemente, no obstante, para el alcalde de Ancón, esto no lo "exime de la responsabilidad". “Los transportistas formales no tienen paraderos, terminales ni registro de conductores. Todo está en el papel, pero no se cumple. El descontrol es total”, sentenció en el comunicado de la municipalidad del distrito.

Con respecto a la empresa Nueva Estrella, que ocasionó la tragedia ocurrida en Alfonso Ugarte, el alcalde de Ancón señaló que esta "opera sin terminal, estaciona donde quiere y deja pasajeros en cualquier punto". Por ello, Samuel Daza señaló que ATU es la responsable de controlar y fiscalizar a empresas de transporte como la del 'Anconero'.

Así quedó la cúster de Nueva Estrella tras el accidente en Alfonso Ugarte. Foto: Composición LR

"Cuenta con más de 1,250 millones de soles de presupuesto anual, de los cuales en gasto corriente para el pago de “Planillas” se gastan 896 millones de soles, según se aprecia en la consulta amigable del MEF. El accidente en el corredor del Metropolitano es su responsabilidad", señaló Daza en el comunicado.

Las críticas de la Municipalidad de Ancón contra ATU

De igual forma, en el comunicado de la Municipalidad de Ancón, el alcalde del distrito cuestionó que la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao fiscaliza en zonas céntricas como Av. Alfonso Ugarte, "cuando el problema también está en distritos periféricos como Ancón, Huaycán, Chosica, otros; donde la entidad casi no interviene", puntualizan.

“Entre Puente Piedra y Ancón no hay fiscalización. Las unidades ocupan calles, áreas verdes, compiten temerariamente, y algunos conductores tienen licencias vencidas. No hay monitoreo GPS, ni señal a la central de la ATU, como exige el reglamento”, sostienen.

Exigirán la salida del presidente de ATU si no hay cambios

Por último, Samuel Daza advirtió que, si no hay una solución a la actual situación caótica del transporte público, los vecinos de Lima Norte realizarán una marcha a fin de exigir la salida del actual titular de la Autoridad de Transporte de Lima y Callao (ATU), Jaime Bonilla.

“Hemos enviado una carta formal exigiendo supervisión y control en las rutas, no solo de Nueva Estrella, sino de todas las rutas de transporte hasta Ancón. Como municipio, no tenemos facultades para intervenir buses; está fuera de nuestra competencia”, señalan, esperando que haya una correcta supervisión en el transporte público.

