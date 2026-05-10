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Deportes

Universitario cerca de anunciar a su nuevo entrenador: Héctor Cúper sería el elegido para dirigir al equipo crema

El experimentado entrenador argentino tiene grandes chances de dirigir a Universitario de Deportes. Héctor Cúper llegaría al elenco crema para afrontar la Liga 1 y Copa Libertadores.

Héctor Cúper sería el elegido para dirigir a Universitario. Foto: composición LR
Héctor Cúper sería el elegido para dirigir a Universitario. Foto: composición LR
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Universitario está cada vez más cerca de cerrar la contratación de su nuevo director técnico. Todo apunta a que el experimentado entrenador argentino Héctor Cúper será el encargado de asumir el reto de dirigir al equipo crema. La dirigencia crema buscaba el perfil de un DT experimentado para poder revertir los últimos resultados y lograr los objetivos trazados a inicios de temporada, como el tetracampeonato y superar la fase de grupos de Copa Libertadores.

Según lo informado por el periodista Gustavo Peralta, el entrenador argentino está a nada de llegar a un acuerdo con la institución crema. "Héctor Cúper cerca de ser el DT de Universitario de Deportes", indicó en su cuenta de X.

Gustavo Peralta informó que Héctor Cúper está cerca de llegar a Universitario. Foto: Gustavo Peralta/X

Gustavo Peralta informó que Héctor Cúper está cerca de llegar a Universitario. Foto: Gustavo Peralta/X

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Héctor Cúper sería el elegido para ser el nuevo entrenador de Universitario

La llegada de Héctor Cúper ha generado gran expectativa en Universitario. A pesar de su edad, es un técnico con gran trayectoria y dirigió clubes importantes en Europa y selecciones nacionales. Desde la 'U' buscan retomar lo realizado en las últimas temporadas, como, por ejemplo, el estilo de juego. Asimismo, la misión principal en la institución es volver a ganar el título nacional.

Si bien faltan algunos detalles para el anuncio oficial, las negociaciones están avanzadas y el acuerdo podría cerrarse en los próximos días. Se espera que entre martes y miércoles Héctor Cúper pueda llegar a Lima para firmar contrato y asumir el cargo para empezar a dirigir a Universitario.

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¿Qué equipos ha dirigido Héctor Cúper?

El técnico de 70 años ha pasado por varios clubes y selecciones nacionales. Esta es la lista de equipos que entrenó el argentino.

  • Huracán (Argentina)
  • Lanús (Argentina)
  • Mallorca (España)
  • Valencia CF (España)
  • Inter (Italia)
  • Real Betis (España)
  • Parma (Italia)
  • Selección de Georgia
  • Aris Salónica (Grecia)
  • Racing (España)
  • Orduspor (Turquía)
  • Al-Wasl (Emiratos Árabes Unidos)
  • Selección de Egipto
  • Selección de Uzbekistán
  • Selección de RD Congo
  • Selección de Siria
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