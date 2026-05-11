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Resultados ONPE al 100% EN VIVO: JNE proclamará a los ganadores de la primera vuelta
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Política

Resultados ONPE: sigue minuto a minuto el conteo oficial

El lunes 11 de mayo, los Jurados Electorales Especiales (JEE) comenzarán con la proclamación formal de los resultados presidenciales. Según las cifras procesadas hasta el momento, Roberto Sánchez se perfila como el rival de Keiko Fujimori para la segunda vuelta electoral.

Resultados EN VIVO
Resultados EN VIVO | Composición/LR
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La ONPE se encuentra al 99.663% del conteo de las actas electorales. De acuerdo con las cifras, el candidato de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, mantiene una ventaja de 14.544 votos sobre el candidato de Renovación Popular, Rafael López Aliaga. Con los resultados actualizados, Sánchez consolida su participación en la segunda vuelta contra Keiko Fujimori.

Resultados ONPE 2026 EN VIVO : sigue minuto a minuto el conteo oficial

14:07
11/5/2026

ONPE al 99.663%: Roberto Sánchez mantiene ventaja sobre Rafael López Aliaga

Roberto Sánchez mantiene una ventaja de 14.521 votos sobre Rafael López Aliaga. Con el conteo al 99.663%, Keiko Fujimori sigue liderando la votación, mientras que el candidatos de Juntos por el Perú queda en el segundo y se convierte en la primera alternativa de pasar a la segunda vuelta.

12:59
11/5/2026

ONPE al 99.663%: Roberto Sánchez mantiene ventaja sobre Rafael López Aliaga

Roberto Sánchez mantiene una ventaja de 14.521 votos sobre Rafael López Aliaga. Con el conteo al 99.663%, Keiko Fujimori sigue liderando la votación, mientras que el candidatos de Juntos por el Perú queda en el segundo y se convierte en la primera alternativa de pasar a la segunda vuelta.

12:52
11/5/2026

JEE de Lima Centro 1 entrega acta de proclamación al Jurado Nacional de Elecciones

Los distritos donde ya se realizaó la proclamación de resultados de la primera vuelta para la elección presidencial son Breña, Jesús María y Lima. Se tratan de 1.816 mesas instaladas, 1.755 actas contabilizadas y 61 actas observadas. 417 mil electores votaron en estas tres jurisdicciones. Según indicaron desde el JEE Lima Centro 1 se registraron 26 mil votos en blanco. Cabe precisar que en estos tres distritos no hubo ninguna mesa que no se llegó a instalar.

12:46
11/5/2026

Inicia la proclamación de los resultados descentralizados del JNE

El Jurado Nacional de Elecciones inicio la audiencia para la proclamación de resultados descentralizados de la primera vuelta. La acta será remitida al Jurado Nacional de Elecciones. En este caso corresponde a 3 distritos de Lima Metropolitana.

11:53
11/5/2026

Elecciones 2026: ¿Cómo avanza el conteo para el Senado y la Cámara de Diputados?

La ONPE continúa con el conteo oficial de votos para el Senado y la Cámara de Diputados tras las Elecciones 2026. Hasta el último reporte, el organismo electoral informó que se ha contabilizado el 83.707% de actas para el Senado Distrito Único, mientras que el Senado Distrito Múltiple contabiliza un 92.480%. En la Cámara de Diputados el avance alcanza el 91.008 %%.

11:17
11/5/2026

Elecciones 2026: ¿Cuándo es la segunda vuelta de las presidenciales en Perú?

La segunda vuelta presidencial, que se realizará el domingo 7 de junio de 2026. Para tener más información, haz click aquí.

11:15
11/5/2026

80 pedidos de nulidad de Renovación Popular son rechazados

Hasta el momento, los Jurados Electorales Especiales (JEE) de Lima y otras regiones del país han desestimado 80 solicitudes de nulidad presentadas por Renovación Popular. Entre los motivos figuran la falta de pago de la tasa electoral exigida, la carencia de legitimidad y diversos errores en la presentación de los recursos.

10:41
11/5/2026

Norte del Perú: Keiko Fujimori lidera en La Libertad, Lambayeque, Piura y Tumbes; Sánchez en Cajamarca y Amazonas

En el norte del Perú, el voto ha sido liderado entre los dos candidatos que van primeros en el conteo oficial. Keiko Fujimori ocupó el primer lugar La Libertad, Lambayeque, Piura y Tumbes. Mientras que Sánchez lideró en Cajamarca y Amazonas. 

09:54
11/5/2026

ONPE al 99.632%: Roberto Sánchez mantiene ventaja sobre López Aliaga por más de 14 mil votos

Con el 99.632% de actas contabilizadas por la ONPE, Roberto Sánchez mantiene una ventaja de más de 14 mil votos sobre Rafael López Aliaga en la disputa por el segundo lugar de las Elecciones 2026. El candidato de Juntos por el Perú continúa consolidando su pase a la segunda vuelta mientras avanza el conteo oficial de votos.

ONPE al 99.632%

12:13
10/5/2026

Elecciones 2026: Roberto Sánchez pasó los 2 millones de votos en primera vuelta

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) está por concluir el conteo de la elección presidencial. Al 99,557% de actas contabilizadas, Roberto Sánchez (Juntos por el Perú) superó los 2 millones de votos: 2.001.688.

08:51
10/5/2026

ONPE al 99,549% de votos contabilizados: Roberto Sánchez se perfila como ganador en 11 regiones del Perú

El candidato de Juntos por el Perú gana con amplia mayoría en Amazonas, Huánuco, Apurímac, Ayacucho, Cajamarca y Cusco. Con estos resultados, Roberto Sánchez iría a la segunda vuelta contra Keiko Fujimori. MÁS DETALLES AQUÍ

07:36
10/5/2026

ONPE al 99,549%: Sánchez se distancia de López Aliaga por 13.546 votos

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) está por concluir el conteo de la elección presidencial. Al 99,549% de actas contabilizadas, Roberto Sánchez (Juntos por el Perú) mantiene una distancia de 13.546 votos sobre Rafael López Aliaga. Aún faltan por procesarse 418 actas.

21:51
9/5/2026

ONPE al 99.516%: Sánchez mantiene una ventaja de 14 mil votos sobre López Aliaga

20:55
9/5/2026

ONPE al 99.505%: Sánchez sigue en el segundo lugar con 2'001,382 votos

18:13
9/5/2026

ONPE al 99.460: Sánchez sigue en el segundo lugar con 2'000,575 votos

16:54
9/5/2026

ONPE al 99.449%: Sánchez se mantiene en el segundo lugar con 2'000,271

14:51
9/5/2026

ONPE al 99.405%: Sánchez se posiciona en el segundo lugar con 1'999,870

13:51
9/5/2026

JNE fiscaliza material de impresión para la segunda vuelta

Especialistas del JNE fiscalizaron la impresión de la relación de electores y la lista de electores que será utilizada en la Segunda Elección Presidencial de las Elecciones Generales 2026. En esta primera inspección se revisó la impresión del material electoral destinado al extranjero.

13:48
9/5/2026

ONPE inicia con la impresión de material electoral para la segunda vuelta

El organismo electoral empezó con la relación de electores para la Segunda Elección Presidencial 2026, que se realizará el próximo 7 de junio.

13:34
9/5/2026

ONPE al 99.349%: Sánchez mantiene el segundo lugar con 1'999,125 votos

16:26
8/5/2026

ONPE al 99,030%: Sánchez mantiene el segundo lugar con 1'995,876 votos

Con el 99.030 % de actas contabilizadas por la ONPE, el postulante de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, conserva una ventaja de 19.565 votos sobre Rafael López Aliaga, candidato de Renovación Popular. Estos resultados afianzan la presencia de Sánchez en la segunda vuelta electoral, donde enfrentará a Keiko Fujimori.

12:57
8/5/2026

ONPE al 98,954%: Sánchez mantiene el segundo lugar con 1'995,103 votos

12:51
8/5/2026

JNE inicia capacitaciones de DECLARA+ en el marco de las Elecciones Regionales y Municipales

En el marco de las EMR, el 11 de mayo, el JNE brindará capacitaciones a los personeros de diversas organizaciones políticas para usar de manera correcta DECLARA+. Este es un sistema diseñado para que represetantes de los partidos gestionen trámites electorales de manera rápida. 

12:42
8/5/2026

ONPE aclara que solo electores habilitados en centros poblados pueden votar en las mesas 900000

11:56
8/5/2026

ONPE al 98,950%: Sánchez se consolida en el segundo lugar con más de 21 mil votos sobre Rafael López Aliaga

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