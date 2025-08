El Censo Nacional 2025 empezó en nuestro país este 4 de agosto y, a solo unos días de su inicio, ya se registró el primer incidente en contra de una trabajadora del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). En un video viral difundido en redes sociales, se observa a la joven censista siendo impedida de hacer su trabajo por un ciudadano que se negó a responder el cuestionario, alegando desconfianza hacia el gobierno de Dina Boluarte y el termor a un posible fraude en las próximas elecciones.

Este lamentable hecho ocurrió durante una jornada de empadronamiento, cuando la joven intentaba realizar su labor en una vivienda. En ese momento, el ciudadano le increpó: “Ustedes están queriendo información de nuestros datos, pero eso no es un censo”. Sin embargo, y pese a los intentos de la trabajadora por explicar de qué se trataban las preguntas, se puede ver al hombre rehusándose a participar.

Ciudadano increpa a censista y se niega a responder preguntas por desconfianza al gobierno de Dina Boluarte

La censista precisó al ciudadano que el actual proceso corresponde a un “censo de derecho”, y no a uno "de hecho, como en 2017". Sin embargo, el hombre persistió en su negativa e indicó su temor a que la información recopilada sea utilizada con fines políticos. "Con este gobierno que tenemos, corrupto, delincuente, nosotros como familia no confiamos, porque lo pueden usar para un fraude en el 2026. No estamos confiando. Solamente los datos quieren. Es muy delicado lo que está haciendo el gobierno”, afirmó.

Ante esta respuesta, la trabajadora intentó aclarar que los datos recolectados eran únicamente sobre las características de su hogar, los servicios básicos a los que tiene acceso y el uso de algunos artefactos. Sin embargo, el ciduadano se mantuvo firme en su negativa. El video rápidamente se viralizó y generó reacciones en diversas plataformas.

INEI rechaza "cualquier tipo de agresión" a censistas luego de video viral

El Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) se pronunció tras la difusión del material audiovisual y condenó firmemente el hecho. En un mensaje, el jefe del INEI, Gaspar Morán, señaló: “Circula en redes un video donde una de nuestras censistas, en pleno trabajo de campo, es agredida verbalmente. Desde el INEI rechazamos cualquier acto de violencia, hostilidad o desprecio hacia nuestro personal”.

Morán recordó a la población que “detrás de cada censista hay una persona comprometida con el Perú que recorre calles, comunidades y hogares para recoger información vital para el desarrollo nacional”. Asimismo, se dirigió a los censistas para mostrar su apoyo: "No están solos, el INEI está con ustedes”.

Finalmente, subrayó que la información recopilada está protegida por el secreto estadístico y que su uso está limitado por ley. Recalcó que “este censo es de todos” y que su éxito depende de la participación activa y responsable de toda la ciuadanía.