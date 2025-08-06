Se aplicara el Censo de Derecho para este Censo 2025: ¿Debo estar en mi vivienda para el censo de Perú 2025? | Composición Lr/Andina/ INEI

En el Censo Nacional 2025, no será obligatorio que el ciudadano peruano esté presente en su hogar cuando el personal del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) realice el censado. Según Gaspar Moran Flores, jefe del INEI, "bastará con un informante calificado en el hogar que pueda brindar la información de todos sus integrantes".

Esto se debe a que, en esta edición, se aplicará el modelo de Censo de Derecho (o de Jure), que tendrá una duración de tres meses, y las personas serán censadas en el lugar donde residen de manera permanente o habitual, según lo ha indicado INEI.

A diferencia de ediciones anteriores, como el Censo Nacional 2017, donde se aplicaba el modelo de Censo de Hecho, en el cual la persona era censada en el lugar donde había pasado la noche anterior al Día del Censo, lo que hacía que la actividad solo duraba un día y fuera obligatorio que el ciudadano este presente en el domicilio durante la visita de los censistas.

¿Qué novedades presenta el Censo Nacional 2025?

En esta edición del Censo Nacional 2025 se llevará a cabo el XII Censo Nacional de Población, el VII Censo Nacional de Vivienda y el IV Censo Nacional de Comunidades Indígenas. Además, se ejecutará bajo el modelo de Censo de Derecho, lo que significa que no es obligatorio que el ciudadano esté presente en su hogar cuando llegue el censista.

El ciudadano será notificado una semana antes de la visita, y bastará con que un informante calificado dentro del hogar brinde la información de todos los integrantes. Este informante debe ser mayor de 18 años, vivir de forma permanente en la vivienda y conocer los datos de cada uno de los miembros del hogar.

El Censo 2025 también incorporará el uso de nuevas tecnologías, como plataformas digitales y censos virtuales, para hacer más eficiente el proceso. Además, incluirá nuevas preguntas relacionadas con la calidad de los servicios básicos, la migración interna y la población extranjera residente en el país.