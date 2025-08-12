De acuerdo con especialistas del Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (Ingemmet), la isla Santa Rosa, frontera amazónica entre Perú y Colombia, enfrenta constantes desafíos por las inundaciones de la zona debido a que se encuentra en una zona de selva baja, la cual es dominada por ríos y meandros. Por ello, la dinámica natural de la zona conduce a desbordes e inundaciones temporales.

No obstante, Segundo Muñoz, especialista del Ingemmet, explicó que el territorio insular no está en riesgo de desaparecer, pese a las inundaciones frecuentes. "Esta es una zona que constantemente se inunda", precisó Muñoz para América Noticias.

¿Cuál es la dinámica natural de la isla Santa Rosa?

La dinámica natural de la Amazonía propicia que la geografía se adapte constantemente a los cursos del agua y sedimentos que los ríos acumulan por un periodo. No obstante, en algunos casos estos fenómenos suelen afectar a diversas localidades. Por ello, los especialistas mantienen un constante monitoreo en la zona peninsular Santa Rosa.

"Es una isla, entonces el río lo que está haciendo es cambiar de curso, se está yendo más hacia el margen derecho. Su brazo que tenía en la parte izquierda se está arenando", sostuvo el especialista para el citado medio. De acuerdo con Segundo Muñoz, este fenómeno es frecuente y no solo afecta la frontera de Perú con Coloma, sino también con Brasil. “Estos ríos varían en el tiempo. Incluso es un problema, no solamente esto de la frontera. Tenemos también el lado con Brasil”, acotó.

Recordemos que en el territorio de Santa Rosa, junto a otros 196 lugares de la región de Loreto, se ha detectado riesgos de deslizamiento de tierra e inundaciones provocados por la dinámica natural del río, según precisó Ingemmet. No obstante, aclaró que esto no significa que la isla desaparezca.

Alerta de fuertes lluvias en la zona, según Senamhi

Recientemente, el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) emitió dos alertas de nivel naranja para la región amazónica. Los avisos n.° 275 y 276 indican la posibilidad del aumento de lluvias de moderada a fuerte intensidad desde el 14 de agosto, así como un notable descenso en la temperatura durante el día. Cabe recalcar que estos fenómenos, considerados peligrosos, afectarán a 12 departamentos, entre ellos la región de Loreto.

Por ello, se estima que las precipitaciones alcanzarán hasta los 40 milímetros en la selva norte y 45 milímetros en la selva sur. De igual forma, advierten la posibilidad de que esté acompañado por descargas eléctricas y ráfagas de vientos intensas. Ante esta situación, organismos de emergencia como el Indeci y el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) han recomendado a la población a reforzar sus techos, establecer rutas de evacuación y activar sistemas de alerta temprana a fin de evitar cualquier eventualidad en la ciudadanía.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.