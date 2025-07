Autopista sin ley: falta de señalización en la Ramiro Prialé pone en riesgo a conductores y peatones

La construcción de la autopista Ramiro Prialé, proyectada como una solución para mejorar la transitabilidad en la zona este de Lima Metropolitana, se ha convertido en un foco de controversia debido a múltiples irregularidades técnicas y sociales. A pesar de que esta obra tenía como objetivo agilizar el tránsito vehicular y conectar varios distritos estratégicos de la capital, hoy enfrenta duras críticas por su ejecución deficiente y por haber desalojado a más de 100 familias en su primera etapa de ampliación.

La Empresa Municipal de Apoyo a Proyectos Estratégicos (Emape), junto con el Ejército del Perú, quedó a cargo de esta ampliación, una de las propuestas centrales del alcalde de Lima, Rafael López Aliaga. Aunque esta ampliación forma parte de los planes de infraestructura vial del municipio, la ejecución ha generado inquietudes por no respetar las normativas básicas que exige el Manual de dispositivos de control del tránsito. Las consecuencias podrían ser graves si se mantiene esta tendencia en las siguientes fases, en las que se espera que continúen los trabajos.

Ampliación de la autopista Ramiro Prialé presenta fallas. Foto: difusión

Errores críticos en señalización

Uno de los principales cuestionamientos a la autopista Ramiro Prialé es la falta de señalización adecuada. A lo largo de 4 kilómetros, entre los kilómetros 14.5 y 18.5, se ha evidenciado una serie de fallas graves que comprometen la seguridad tanto de conductores como de peatones. Estas fallas incluyen:

Cruces informales que inducen a errores de tránsito.

que inducen a errores de tránsito. Ausencia de delineadores que delimitan los carriles.

que delimitan los carriles. Líneas viales fuera de especificaciones , que no cumplen con las dimensiones exigidas por el reglamento.

, que no cumplen con las dimensiones exigidas por el reglamento. Falta de señalización vertical, como señales de giro, pare o paso peatonal, que normalmente se colocan al costado de las vías.

Estos errores no son simplemente detalles menores. Según los especialistas, pueden derivar en una gran cantidad de accidentes de tránsito si no se corrigen de inmediato. La situación es particularmente delicada para los peatones, quienes no cuentan con cruces seguros para atravesar la vía.

Normas no se están cumpliendo

El ingeniero Pablo Del Águila, miembro del Colegio de Ingenieros del Perú (CIP Lima) y experto internacional en pavimentos, fue contundente en su análisis. Señaló que no es posible construir una vía de esta magnitud sin un proyecto de señalización aprobado. “Cuando se construye una carretera, se tiene que hacer un proyecto de señalización que indique todo lo que se va a implementar, de acuerdo al reglamento del Ministerio de Transporte”, explicó.

Del Águila insistió en que el proyecto de señalización no es opcional, sino una obligación técnica que debe cumplirse para garantizar la seguridad vial. “Para que el que usa la vía no tenga inconvenientes y para que el peatón se sienta seguro. Por ejemplo, el paso peatonal es fundamental en zonas urbanas”, agregó.

Este aspecto es completamente ignorado en varios tramos de la autopista, donde los pasos peatonales son inexistentes y el diseño de la vía no contempla espacios seguros para los transeúntes.

Materiales y tecnología obsoleta

Otro aspecto que genera preocupación es la tecnología utilizada en la construcción de las pistas. Según Del Águila, en el Perú todavía se emplean técnicas que han quedado rezagadas frente a los estándares internacionales. “Muchos hablan de que el Perú tiene 10 años de retraso en tecnología, yo diría que tiene 20 o más. Se siguen utilizando técnicas que tienen más de 80 años”, declaró el ingeniero.

Uno de los ejemplos más claros de este atraso es el uso de pintura convencional para señalizar el pavimento, en lugar de materiales más duraderos que resisten el desgaste del tiempo y del tránsito constante. “La pintura se desgasta, pierde reflectividad. Entonces hay que mantenerla, volver a pintarla. Pero si usas materiales más modernos, se reduce ese mantenimiento”, explicó.

Además, señaló que las señales verticales deben limpiarse y mantenerse periódicamente, algo que no parece estar contemplado en el actual diseño de la autopista.

La obra continúa pese a los riesgos

A pesar de todos estos problemas, la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) ha anunciado que los trabajos de ampliación continuarán en las próximas semanas. Esto significaría que se ejecutarán nuevos desalojos, sin que se haya subsanado aún ninguna de las fallas detectadas en el tramo actual.

Este panorama evidencia serias deficiencias en la gestión de las obras públicas en la capital, donde parece priorizarse la agilización del tránsito por encima del cumplimiento de estándares técnicos y del respeto a los derechos ciudadanos. Para el experto, la falta de planificación integral y de criterios técnicos sólidos revela un enfoque improvisado que pone en segundo plano la seguridad vial y la protección social.

