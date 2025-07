El primer lote de vagones y locomotoras de los trenes de la empresa Caltrain, que el alcalde Rafael López Aliaga planea usar para conectar el Cercado de Lima con Chosica, ya llegó a la capital. Estas unidades serán almacenadas temporalmente en la Estación Ferroviaria de Monserrate mientras se define su puesta en funcionamiento. La gestión municipal también prevé la llegada de un segundo lote en agosto; sin embargo, aún no cuenta con un almacén definido para recibirlo.

Desde el Ministerio de Transporte y Comunicaciones (MTC) advierten que no existen las condiciones mínimas para cumplir con los plazos del proyecto, situación que se agrava con el arribo inminente de 45 vagones y 10 locomotoras adicionales. La Estación Monserrate ya se encuentra ocupada con el primer lote, y otras alternativas han sido descartadas, como la estación San Bartolomé en Huarochirí. "Las dimensiones del material rodante no permiten que este pase por el túnel que conecta Monserrate con Huarochirí", explicó Luis Vilela, asesor del MTC, en el programa Cuarto Poder.

MTC advierte que no hay espacio para almacenar segundo lote de trenes Caltrain

El 7 de julio, el MTC y la empresa Ferrovías Central Andina enviaron una carta a la Municipalidad de Lima advirtiendo que no existe un lugar adecuado para almacenar el segundo lote de trenes que llegará desde el Callao. "El espacio actualmente disponible en la Estación Ferroviaria de Monserrate quedaría totalmente ocupado con los coches y locomotoras que integran el lote 1 de la donación, no existiendo físicamente posibilidad de almacenar material rodante adicional", señala el documento.

Ante esta situación, se planteó como alternativa el uso del patio de La Atarjea, en El Agustino, pero el MTC lo descartó debido a que se requeriría una adenda al contrato de concesión, lo que implicaría la intervención del MEF, la ATU, la Contraloría y el propio MTC, haciendo inviable el trámite en los plazos previstos. "Lo que tendría que preocuparse la Municipalidad de Lima es ver las opciones para el almacenamiento del segundo lote", declaró Vilela.

Municipalidad de Lima plantea usar terrenos privados

La presidenta de la Comisión de Desarrollo Urbano de la Municipalidad de Lima, Roxana Rocha, aseguró que sí existen opciones para almacenar el segundo lote de trenes, pese a las advertencias del MTC. "No tengo la menor duda de que sí hay espacios para poder almacenar, pero como usted me está mencionando que ya el MTC ha dicho que no lo va a hacer, bueno, habrá que tener un segundo espacio y eso lo verá la administración de manera inmediata. De acá a agosto falta un mes y se pueden conseguir los espacios correspondientes", declaró al programa Cuarto Poder.

Ante la consulta de que agosto está a solo dos semanas, Rocha reafirmó que se garantizará el almacenamiento a tiempo e incluso propuso el uso de terrenos privados. "Nosotros hemos visto que hay terrenos privados con muchas hectáreas en las cuales sí se puede dar (el almacenamiento)", sostuvo. La gestión municipal aún no ha precisado qué espacios específicos se utilizarían ni si ya se iniciaron coordinaciones formales.

