Susel Paredes increpa en vivo a López Aliaga por llegada de trenes a Lima: "Tenemos un alcalde enloquecido"

Susel Paredes, congresista de Bloque Democrático, se refirió a los trenes que el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, trajo desde Estados Unidos como parte de una "donación" y que busca implementarlo como sistema de transporte en la capital. En ese sentido, durante una entrevista para Rosa María Palacios en Sin Guion, Paredes criticó al burgomaestre por cuestionada gestión en traer vagones y locomotoras de Caltrain y señaló que ello formaría parte de una campaña presidencial.

"Estoy muy angustiada, porque lo que tenemos es un alcalde enloquecido por su desesperación para posesionarse como candidato presidencial y está poniendo en peligro el dinero de Lima, aparte de las deudas, con proyectos sin sustento, sin expedientes técnicos, sin siquiera haber pasado por la línea del tren", enfatizó.

Por otro lado, Paredes también cuestionó al alcalde de Lima porque, según contó, trataría de utilizar la calle Desamparados del Centro de Lima para una eventual vía de trenes Lima-Chosica.

"Ese señor está contando con Desamparados como estación de tren, cuando hoy día es un centro cultural que depende del Ministerio de Cultura. ¿Y habló con el Ministerio de Cultura? Discúlpeme la grosería, pero este señor López Aliaga se rasca las pe***tas delante de las vecinos y las vecinas de Lima y cree que puede hacer lo que quiera, y eso no es así", comentó.

Susel Paredes pide información a la MML por fiesta de Trenes

Por otro lado, la congresista mencionó que ha pedido información a la Municipalidad de Lima (MML) para verificar cuánto desembolsó la institución para realizar el concierto por la llegada de los trenes a la capital. Asimismo, Paredes aseguró que no existe el proyecto de trenes que une Lima y Chosica y calificó el concierto como una vendida de "humo".

"Yo he hecho una solicitud de información sobre el evento musical por la llegada de los trenes del proyecto, yo le he puesto, Lima-Chosica. Y he pedido que me diga cuál es el presupuesto total destinado a la organización de ese evento. Porque cuando se gasta plata en una entidad pública, esa plata viene de un cajoncito, que es el presupuesto que te dice, "Sí, para hacer esto tengo esta plata". ¿De dónde viene la plata para esta fiesta? Luego que me diga individualmente cuánto va a cobrar cada artista, cuánto va a cobrar los músicos del artista, las luces, el sonido, el personal técnico", cuestionó.

"Un concierto que nos vende humo, porque no existe el proyecto de trenes Lima-Chosica. No existe. Entonces ya esta plata que se puede usar en tantas cosas como por ejemplo que compre sangrecita de pollo en buen estado, pues por lo menos. Entonces no se la gasten orquestas porque él está en campaña para ser presidente", acotó.