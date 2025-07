Rafael López Aliaga: alcalde de Lima enfrenta a la Municipalidad con el Ministerio de Transportes por trenes Caltrain

Gresca entre alcalde y ministro. Con la llegada de los trenes adquiridos por la Municipalidad de Lima a la empresa estadounidense Caltrain, el ministro de Transportes y Comunicaciones (MTC), César Sandoval, calificó de “agresivo y ordinario” el comportamiento del alcalde de Lima, Rafael López Aliaga. Esto ocurrió luego de que ambas autoridades discutieran por la instalación y puesta en marcha de los trenes que llegaron desde Estados Unidos.

“El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) lamenta el comportamiento agresivo y ordinario del alcalde Rafael López Aliaga contra el ministro César Sandoval, actitud que ni siquiera se puede calificar de política. (…) El MTC no pone trabas a ningún proyecto; solo cumple con la ley y garantiza la seguridad vial”, indicó un comunicado oficial del Poder Ejecutivo, luego de que el alcalde de Lima criticara al actual titular del sector.

Esta respuesta se da luego de que López Aliaga utilizara sus redes sociales para descalificar la gestión de Sandoval. Para el alcalde, las recientes declaraciones del ministro forman parte de una estrategia en su contra y evidencian una falta de capacidad técnica. López Aliaga también cuestionó la relación del ministro con César Acuña y el partido Alianza para el Progreso.

“Este ‘ministro’ de César Acuña, aliado de Dina Boluarte, debe renunciar o ser despedido. Su gestión es pésima: no es técnica ni brinda soluciones. Obedece únicamente a la mezquindad política de los inútiles que viven del Estado”, tuiteó el alcalde de Lima, adjuntando también un video en el que lanzaba insultos y calificativos denigrantes sobre la relación entre el ministro de Transportes y el gobernador de La Libertad.

El ministro de Transportes volvió a declarar sobre Rafael López Aliaga

Luego de la trifulca, César Sandoval se pronunció nuevamente ante los medios. El ministro aseguró que no se opone al procedimiento para la instalación de los trenes, pero que todo debe realizarse respetando los procesos establecidos. Además, afirmó que el alcalde de Lima ha tenido un acercamiento menos tenso en los últimos días.

“Nadie está por encima de la ley. Desde el inicio hemos dicho que hay un procedimiento. (…) Si no hay obras concluidas, entonces tiene que haber una inversión. Ahora el alcalde ha vuelto a replantear y ha dicho que buscará un operador para adjudicarle la buena pro en un plazo de dos meses; de ahí verán en qué momento poner en marcha el proyecto. Como usted verá, poco a poco el alcalde va entrando en razonamiento. Falta mucho por hacer”, indicó.

De todas maneras, el ministro sostuvo que el burgomaestre limeño sí le había faltado el respeto a la ciudadanía al no seguir el proceso adecuado: “Yo represento al MTC; el alcalde le falta el respeto no solo a mí, sino a la ciudadanía de Lima al no filtrar su proyecto. (…) Yo le pido que más que caprichos personales no venga a sorprender, mentir ni hacer demagogia. Luego mira al costado y trata de responsabilizar al MTC, que no ha cambiado en ningún momento”, señaló.