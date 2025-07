La empresa Ferrovías Central Andina S.A., concesionaria del Ferrocarril Central, presentó al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) la décima adenda de su contrato, con la que busca poner en marcha el Tren Lima–Chosica. Esta propuesta plantea que la tarifa sea de 3 soles por pasajero, incluido IGV.

Asimismo, ha solicitado que el Estado garantice un Ingreso Mínimo Anual Garantizado (IMAG); es decir, una especie de subsidio público y el uso parcial de los trenes donados por Estados Unidos.

¿De qué depende de que la tarfifa sea S/3 para el tren Lima-Chosica?

De acuerdo con la propuesta, el pasaje costará 3 soles por usuario, incluido el IGV, en la ruta Alfonso Ugarte (Lima) – Ricardo Palma (Huarochirí). Además, se plantea que el Estado garantice un Ingreso Mínimo Anual Garantizado (IMAG), es decir, una especie de subsidio público. Esto implica que, si la recaudación por la venta de boletos no alcanza los ingresos proyectados por la empresa, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones cubriría la diferencia con recursos del Estado.

“Si esa tarifa no permite alcanzar los ingresos mínimos comprometidos, será el Estado quien complete el monto restante”, explicó el especialista Luis Quispe Candia, presidente de la ONG Luz Ámbar.

Asimismo, la adenda también propone una nueva prórroga de cinco años en su contrato de concesión, que originalmente fue firmado en 1999 por 30 años. Este ya fue ampliado en dos ocasiones y actualmente vence en 2039.

Si se aprueba la adenda, la concesión se extendería hasta 2044. Para especialistas como Quispe, este tipo de prórrogas evita que se abra el proceso a la competencia y limita la posibilidad de recibir mejores propuestas para el país. “Se tiene que beneficiar al público y no solo a la empresa”, advirtió.

Según la propuesta de Ferrovías, la inversión total ascendería a 25.6 millones de dólares, sin incluir impuestos, lo que equivale alrededor de 30.3 millones con IGV.

Uso parcial de trenes donados

Otro aspecto cuestionado es el uso parcial del material ferroviario donado por Estados Unidos. Aunque el país obsequió 19 locomotoras y 93 vagones, Ferrovías solo propone usar 7 locomotoras y 29 vagones, es decir, apenas una tercera parte del total. Hasta ahora no se ha explicado qué pasará con el resto de los equipos.

¿Cómo se distribuirá la inversión?

El presupuesto, por ejemplo, se destinaría a la construcción de paraderos a lo largo de la ruta, uno de los rubros más costosos, con un estimado de US$ 6,228,920.97 más IGV.

También se incluye el acondicionamiento de un terminal ferroviario ya existente para alojar los trenes, con un costo de US$ 6,971,508.94 más IGV, pero no se contempla la construcción de una segunda vía férrea.

Además, la propuesta plantea la construcción de desvíos en las estaciones de Monserrate y San Bartolomé (US$ 1,545,946.35 más IGV), un pequeño taller de mantenimiento en Monserrate (US$ 500,245.63 más IGV) y un sistema automatizado para el cobro de pasajes (US$ 400,596 más IGV).

Lo que más llama la atención es que US$ 10 millones del total, casi un tercio del presupuesto, se utilizarían únicamente para elaborar expedientes técnicos para una segunda etapa del servicio, que ni siquiera tiene fecha definida ni aprobación asegurada.