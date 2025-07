Ashley Stacy Vargas Mendoza, alférez de la Fuerza Aérea del Perú (FAP) de 24 años, realizó su último vuelo el 20 de mayo a bordo de una aeronave KT-1P como parte de la fase final del programa de instrucción básica. Durante el ejercicio perdió contacto con la base aérea de Pisco (Ica), lo que activó una operación de búsqueda y rescate que se extendió por 16 días. Su padre, Edgar Vargas, la buscó incansablemente hasta que, el 5 de junio, sus restos fueron hallados en el mar, frente a la playa Mendieta, en la Reserva Nacional de Paracas. En las labores participaron buques, buzos especializados y tecnología de alta precisión.

Actualmente, el caso está siendo investigado por la Fiscalía bajo la figura de presunto homicidio culposo, a fin de esclarecer las circunstancias que rodearon la muerte de la joven piloto. Ashley fue la primera de su promoción en la Escuela de Formación de Pilotos FAP y, en 2022, recibió la Espada de Oro, el más alto reconocimiento de la institución, entregado por la misma presidenta, Dina Boluarte. Sin embargo, su padre ha denunciado un abandono institucional y exige justicia por la pérdida de su hija.

Ashley Vargas recibió la Espada de Oro en 2022, el más alto reconocimiento de la institución. Foto: Presidencia de la República.

Padre de Ashley Vargas rompe su silencio

A casi dos meses del fallecimiento de Ashley Vargas, su padre continúa en busca de justicia y denuncia el abandono por parte de las autoridades. “Por parte del Estado, a mí nadie me llamó. Ni un congresista, ni un ministro, ni la presidenta, pese a que ella le entregó la espada de honor a Ashley. Nadie se ha comunicado conmigo”, declaró a la Unidad de Investigación de Canal N.

El padre también recordó los angustiosos días de búsqueda, que incluyeron una falsa llamada en la que le aseguraron que su hija estaba viva. "En un momento me ilusioné, fue una alegría a nivel mundial, pero no les deseo nada, no les deseo nada. No quisiera que a nadie le pase lo que me está pasando esto ni a mi peor enemigo le desearía esto", expresó con dolor.

Hoy solo le quedan los recuerdos y fotografías de su hija, a quien describe como una mujer valiente. “Quería hacerme una videollamada y le dije que no era posible. 'Mándame el videito y luego lo voy a ver', le dije. Nunca vi el video y nunca recibí esa llamada”, lamentó.

Caso Ashley Vargas: Fiscalía acepta perito internacional tras presión de la familia

La investigación sobre la muerte de Ashley Vargas, la joven alférez de la FAP, continúa en marcha. Su familia considera fundamental la participación de un perito internacional para garantizar imparcialidad en el proceso. “La fiscalía, de mutuo propio, ha dispuesto la incorporación de un perito internacional. Para ello, ha coordinado con la Organización de las Naciones Unidas, que ya acreditó a un especialista, quien se ha comunicado con la fiscalía y ha propuesto un honorario de 30.000 dólares”, explicó José Ocampo, abogado de la familia Vargas.

Cabe recordar que, después del hallazgo del cuerpo de Ashley en el mar de Paracas, el comandante general de la FAP, coronel Carlos Chávez, rechazó la idea de involucrar expertos externos. "Los expertos somos nosotros. ¿A quién podríamos llamar que sepa más que nosotros mismos?", declaró, en respuesta a cuestionamientos sobre una posible falta de imparcialidad en los peritajes. Esta postura ha sido una de las razones por las que la familia insiste en contar con una mirada independiente en el caso.