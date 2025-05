José Ocampo Sumaita, abogado y familiar de la piloto desaparecida Ashley Vargas, desmintió que su pariente haya sido encontrada en una lancha en el mar de Pisco. Él aclaró que la presunta llamada que alertó a los familiares provino desde el Centro de Lima con intención de engañarlos.

Gracias a la geolocalización de los teléfonos, se determinó que la llamada provino desde Lima, lugar que no tiene relación con el último paradero de la piloto, quien lleva 4 días desparecida. Al respecto, la Fuerza Aérea del Perú también se pronunció al respecto y sostuvo que la búsqueda se ha intensificado.

Falsa llamada sobre hallazgo de Ashley provino desde Centro de Lima

El abogado y familiar de la piloto desaparecida Ashley Vargas salió a desmentir el presunto rescate de su pariente a raíz de una falsa llamada que se realizó desde el centro de Lima. "Lamentablemente por estos sinvergüenzas que no tienen piedad por el dolor de la familia, se han paralizado horas valiosas en la búsqueda que se tenía que hacer", empezó diciendo.

"Cada minuto cuenta y no toman en cuenta esa situación. Nos hemos quedado con las expectativas por los suelos. La policía está haciendo su trabajo y nos han dicho que la geolocalización de los teléfonos son del Centro de Lima. Entonces, no tiene ninguna relación con Pisco porque estamos en una base donde buscamos ubicar la nave o el cuerpo y estos señores pretenden engañarnos a cambio de información que no tienen", acotó.

Pronunciamiento de la Fuerza Aérea tras la falsa alarma

El comunicado enfatiza que la misión de búsqueda avanza con un enfoque técnico y un firme compromiso por parte de las unidades especializadas de la Fuerza Aérea del Perú (FAP). La operación se lleva a cabo a pesar de las difíciles condiciones climáticas que se presentan.

Comunicado de la FAP

Asimismo, la institución asegura que cualquier hallazgo será informado de manera oficial y con la correspondiente verificación, con el objetivo de prevenir la propagación de información no confirmada que pueda perjudicar a los familiares y a la opinión pública.

